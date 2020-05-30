Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti
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Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti

kamerlarına yansıdı.

Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti
30.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:43
kamerlarına yansıdı. Kuaför çalışanları kendi aralarında fiziksel mesafe kurallarına dikkat ederken, her müşteri için özel hijyen malzemeleri kullanıyor. Cuma gününden itibaren işbaşı yapan ABD'deki kuaförlerde müşterilere maske zorunluluğu bulunuyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNÜMÜZ TAMAMEN DOLU'Virginia'nın Fairfax şehrinde kuaförlük yapan Mücahit Sezgin DHA'ya şu açıklamalarda bulundu : "2.5 aydır kapalıydık. Virginia eyaleti artık açıldığı için biz de heyecanla işimize döndük. Aşırı derecede yoğunuz. Koronavirüsten dolayı tek kullanımlık peçeteler, maskeler kullanıyoruz. Koronavirüs gelince üstesinden geleceğimize inandık. Meslektaşlarımız çok iyi bilirler biz maalesef ailesine vakit ayırabilen bir meslek grubu değiliz. Bu koronavirüs sürecinde 2.5 ay çok şey kattı bize. Sağlıkla, huzurla ve bereketli bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki 3 günümüz tamamen dolu. Türkiye'deki meslektaşlarım gerekli önlemleri alıp yeni dünya düzenine yeni bir başlagıç yapabilirler'"DÜNYA DURSA TRAŞ DURMAZ"ABD'de uzun yıllardır çalışan Türk berber işe başlamadan tüm çalışanların koronavirüs testi olduğunu belirten Sezgin, "25 yıllık bir alışveriş merkezindeyiz normalde çok fazla dolu olur ancak şu an belli başlı yerler dükkanları açtı. Biz de onlardan biriyiz. İnsanlar çekinir mi diye düşündüm ama bugün ve önümüzdeki 3 gün tamamen dolunca ihtiyaç olduğunu anladım. Traş olmak insanları iyi hissettiriyor. Her müşterimiz için tek kullanımlık maske ve eldiven kullanıyoruz. Yine her müşteriden sonra kullanılan eşyaları dezenfekte ediyoruz. Temizlik kurallarına hem kendi sağlığımız hem de misafirlerimiz için uyuyoruz. Mesleğimizde yakın temas fazlaca var. Eğer önlem alınırsa bunu aşarız. Dünya dursa traş durmaz" ifadelerini kullandı."TIRAŞ OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

Berberin 8 yıllık müşterisi 14 yaşındaki Steven Young, DHA'ya yaklaşık 3 aydır berbere gitmediğini söyledi ve "Bugün çekinmeden geldim çünkü burada tüm hijyen standartlarını yerine getiriyorlar. Eldiven, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık örtü kullanıyorlar. Tıraş olmayı özlemişim' açıklamasını yaptı.


- Abd

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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