Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti

kamerlarına yansıdı.

Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti
30.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:17
kamerlarına yansıdı. Kuaför çalışanları kendi aralarında fiziksel mesafe kurallarına dikkat ederken, her müşteri için özel hijyen malzemeleri kullanıyor. Cuma gününden itibaren işbaşı yapan ABD'deki kuaförlerde müşterilere maske zorunluluğu bulunuyor.

'ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNÜMÜZ TAMAMEN DOLU'Virginia'nın Fairfax şehrinde kuaförlük yapan Mücahit Sezgin DHA'ya şu açıklamalarda bulundu : "2.5 aydır kapalıydık. Virginia eyaleti artık açıldığı için biz de heyecanla işimize döndük. Aşırı derecede yoğunuz. Koronavirüsten dolayı tek kullanımlık peçeteler, maskeler kullanıyoruz. Koronavirüs gelince üstesinden geleceğimize inandık. Meslektaşlarımız çok iyi bilirler biz maalesef ailesine vakit ayırabilen bir meslek grubu değiliz. Bu koronavirüs sürecinde 2.5 ay çok şey kattı bize. Sağlıkla, huzurla ve bereketli bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki 3 günümüz tamamen dolu. Türkiye'deki meslektaşlarım gerekli önlemleri alıp yeni dünya düzenine yeni bir başlagıç yapabilirler'"DÜNYA DURSA TRAŞ DURMAZ"ABD'de uzun yıllardır çalışan Türk berber işe başlamadan tüm çalışanların koronavirüs testi olduğunu belirten Sezgin, "25 yıllık bir alışveriş merkezindeyiz normalde çok fazla dolu olur ancak şu an belli başlı yerler dükkanları açtı. Biz de onlardan biriyiz. İnsanlar çekinir mi diye düşündüm ama bugün ve önümüzdeki 3 gün tamamen dolunca ihtiyaç olduğunu anladım. Traş olmak insanları iyi hissettiriyor. Her müşterimiz için tek kullanımlık maske ve eldiven kullanıyoruz. Yine her müşteriden sonra kullanılan eşyaları dezenfekte ediyoruz. Temizlik kurallarına hem kendi sağlığımız hem de misafirlerimiz için uyuyoruz. Mesleğimizde yakın temas fazlaca var. Eğer önlem alınırsa bunu aşarız. Dünya dursa traş durmaz" ifadelerini kullandı."TIRAŞ OLMAYI ÖZLEMİŞİM"

Berberin 8 yıllık müşterisi 14 yaşındaki Steven Young, DHA'ya yaklaşık 3 aydır berbere gitmediğini söyledi ve "Bugün çekinmeden geldim çünkü burada tüm hijyen standartlarını yerine getiriyorlar. Eldiven, maske, dezenfektan ve tek kullanımlık örtü kullanıyorlar. Tıraş olmayı özlemişim' açıklamasını yaptı.

- Abd

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör...
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı Haber
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs bulaştırabilir
Salgın için ezber bozan uyarı: Sigara dumanında havada asılı kalan moleküller var, size 2 metreden virüs...
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Genç kadın, köpeği huysuzlanınca fark ettiği Engerek yılanını plastik kovayla yakaladı
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Rizelilerin yavru ayıyla kovalamacası kamerada
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
İngiltere'de Nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
Son Dakika: Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçlar seyircisiz oynanacak
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak edeceğiz
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
Meteor düşmesi olduğu sanılan doğa olayı, Batman'da böyle kameralara yansıdı
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
300 bin dolarlık lüks aracıyla kaza yapan PSG'li kaleci Bulka ölümden döndü
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bolivyalı futbolcu Guzman, babası ve amcası gibi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Burhan Kuzu, 'Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?' sorusuna yanıt verdi
Burhan Kuzu, "Sizi uyuşturucu baronu Zindaşti ile kim tanıştırdı?" sorusuna yanıt verdi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Hasan Polatkan Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Hatice Çarpar Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Amerika'da kuaförler 3 ayın ardından yeniden faaliyete geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:20:51. #1.15#
title