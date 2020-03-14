Amerika'da koronaviris paniği devam ediyor - NEW
Sırada bekleyen insanlardan detaylar Marketten detaylar Reyonlardan detaylar Alış veriş yapan insanlardan detaylar Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyorNEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.
14.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:32
Sırada bekleyen insanlardan detaylar
Marketten detaylar
Reyonlardan detaylar
Alış veriş yapan insanlardan detaylar Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor
NEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.
Süt,yumurta,et ve su gibi temel gıda maddelerinin bulunmadığı marketlerde sabah erken saatlerde olan ürünlerde tükeniyor.
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Kaynak: AA
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