Amerika'da koronaviris paniği devam ediyor - NEW Sırada bekleyen insanlardan detaylar Marketten detaylar Reyonlardan detaylar Alış veriş yapan insanlardan detaylar Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyorNEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.

Sırada bekleyen insanlardan detaylar

Marketten detaylar

Reyonlardan detaylar

Alış veriş yapan insanlardan detaylar Amerika'da koronavirüs paniği devam ediyor

NEW YORK - Sabah erken saatlerde uzun kuyruklar oluşan marketlerde temel gıda maddeleri bulunmuyor.

Süt,yumurta,et ve su gibi temel gıda maddelerinin bulunmadığı marketlerde sabah erken saatlerde olan ürünlerde tükeniyor.

Kaynak: AA