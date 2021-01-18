Amerika'da hem iş hem tatil!
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Amerika'da hem iş hem tatil!

18.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:50
Amerika'da hem iş hem tatil!

Burcu Şendir ile üç yıllık ilişkisini bitiren iş insanı Cihan Nur, gittiği Amerika'da hem iş görüşmesi hem de tatil yaptı

İş insanı Cihan Nur yılbaşını dostları ile Amerika'da kutladı. Sürpriz bir kararla son dakika Miami'ye giden iş insanı arkadaşları ile sosyal medyada fotoğraflar paylaştı. Yaklaşık iki hafta Miami'de kalan iş insanı geçtiğimiz gün İstanbul geldi. Uzun süre yatırımlarına odaklanacağı söyleyen Cihan Nur Amerika'da sadece tatil yapmadığını birçok iş görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Sosyetik güzel Burcu Şendir ile üç yıllık ilişkisi biten Cihan Nur bir süre ilişkilerden uzak duracağı öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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