Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi
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Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi

Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Umut Felik, memleketi olan Çorum'un Kargı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

15.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:13

Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi

ÇORUM - ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Umut Felik, memleketi olan Çorum'un Kargı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 28 Mayıs'ta meydana gelmişti. Amerika'da üniversitede eğitim gören Umut Felik, arkadaşları ile beraber bota binerek San Joaquin Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra yüzmek için nehire atlayan Umut Felik, kaybolmuştu. Talihsiz gencin cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonucu 3 gün sonra bulunmuştu.

Genç yaşta hayata veda eden Umut Felik'in cenazesinin dün Türkiye'ye getirildi. Felik için bugün memleketi Kargı'da cenaze töreni düzenlendi.

Mihri Hatun Camii'nde düzenlenen cenaze törenine İlçe Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili İbrahim Eken, siyasi parti temsilcileri, babası Ahmet Felik ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Felik'in cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi. Defin sırasında polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için uyarı yaparken, mezarlığa gelenlere dezenfektan dağıttı.

Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi

Kaynak: İHA

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