Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi
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Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Umut Felik, memleketi olan Çorum'un Kargı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Amerika'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi
15.06.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:06

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde hayatını kaybeden 27 yaşındaki Umut Felik, memleketi olan Çorum'un Kargı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 28 Mayıs'ta meydana gelmişti. Amerika'da üniversitede eğitim gören Umut Felik, arkadaşları ile beraber bota binerek San Joaquin Nehri'ne açıldı. Bir süre sonra yüzmek için nehre atlayan Umut Felik, kaybolmuştu. Talihsiz gencin cansız bedeni arama kurtarma çalışmaları sonucu 3 gün sonra bulunmuştu.

Genç yaşta hayata veda eden Umut Felik'in cenazesinin dün Türkiye'ye getirildi. Felik için bugün memleketi Kargı'da cenaze töreni düzenlendi. Mihri Hatun Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine İlçe Kaymakamı Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili İbrahim Eken, siyasi parti temsilcileri, babası Ahmet Felik ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Felik'in cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi. Defin sırasında polis ekipleri sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için uyarı yaparken mezarlığa gelenlere dezenfektan dağıttı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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