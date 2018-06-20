Amerika'da Evlilik Programıyla Ünlenen Megan Marx, Yaşadığı Cinsel İlişki Hakkında Instagram'dan Sohbet Etti

Amerika'da evlendirme programında ünlü olan Megan Marx isimli kadın erkek arkadaşı Jake Ellis ile yaşadığı cinsel ilişki hakkında Instagram'da sohbet etti.

"DELİRMİŞ KEDİ GİBİ SALDIRMAKTAN VAZGEÇEBİLİRSİN"

Megan, erkek arkadaşı ile çekmiş olduğu fotoğrafı hesabından erkek arkadaşını etiketleyerek, "Program bittikten sonra senle ilişkimin devam edeceğini kim düşünebilirdi? Senle geçirdiğim her anı seviyorum ama ilişki sırasında bana delirmiş kedi gibi saldırmaktan vazgeçebilirsin" başlığı ile paylaştı.

HASTANELİK OLMUŞTU

Megan, geçen gece incindin ve yere düşüp ağladın diye cevap verdi. Jake, böyle bir şey asla meydana gelmedi dedi. Sohbet Megan'nın erkek arkadaşı bu kadar utangaç olma önerisi ve erkek arkadaşının utangaç değilim cevabı ile son buldu. Jake, bir magazin dergisine Megan ile ilişkiye girdiği sırada cinsel organının morarmasından sonra kendine zarar verdiğin anladığını ve hastaneye gittiğini yapılan muayenede penisinin kırıldığını öğrendiğin söyledi.