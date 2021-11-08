Amerika'da 'Dreamers' Bilmecesi

Biden yönetimi 'Dreamers' olarak nitelenen ve çocuk yaşta Amerika'ya gelen yüzbinlerce göçmenin sınırdışı edilmesini önlemek için yeni adımlar attı. VOA de bu göçmen gençlerden biri, Daiana Lilo'yla konuştu. Lilo, atılan adımlara rağmen hala endişeli olduklarını belirtiyor

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