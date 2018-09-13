ABD'de Bir Dükkana Giren Acemi Soyguncu, Silahını Kasiyerin Önündeki Alana Düşürünce, Panikleyip Kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletine bağlı Aurora şehrinde yaşanan başarısız soygun girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

SOYGUNCU, SİLAHINI DÜŞÜRÜNCE PANİKLEDİ

Kentteki bir dükkanı soymak için üzerinde silahla dükkana giren soyguncu, silahını çıkardığı esnada elindeki silahı kasiyerin önündeki alana düşürdü. Bunun üzerine panikleyen soyguncu, silahı almak için kasiyer ile arasındaki engelden atlamaya çalıştı.

KASİYER KIZ, SİLAHI YERDEN ALINCA SOYGUNCU KAÇTI

Soyguncu engeli atlamaya çalışırken kasiyer yere düşen silahı aldı. Kasiyer kız silahı yerden alınca şaşkın soyguncu, ateş edeceği endişesi ile hızla olay yerinden kaçtı.