ABD'de Bir Dükkana Giren Acemi Soyguncu, Silahını Kasiyerin Önündeki Alana Düşürünce, Panikleyip Kaçtı
ABD'nin Colorado eyaletinde bir dükkana giren silahlı soyguncu, silahını kasiyerin önündeki alana düşürdü. Kasiyer kız, silahı yerden alınca şaşkına dönen soyguncu, kendisine ateş edileceği endişesiyle hızla olay yerinden kaçtı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaletine bağlı Aurora şehrinde yaşanan başarısız soygun girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
SOYGUNCU, SİLAHINI DÜŞÜRÜNCE PANİKLEDİ
Kentteki bir dükkanı soymak için üzerinde silahla dükkana giren soyguncu, silahını çıkardığı esnada elindeki silahı kasiyerin önündeki alana düşürdü. Bunun üzerine panikleyen soyguncu, silahı almak için kasiyer ile arasındaki engelden atlamaya çalıştı.
KASİYER KIZ, SİLAHI YERDEN ALINCA SOYGUNCU KAÇTI
Soyguncu engeli atlamaya çalışırken kasiyer yere düşen silahı aldı. Kasiyer kız silahı yerden alınca şaşkın soyguncu, ateş edeceği endişesi ile hızla olay yerinden kaçtı.
YORUMLAR (4)
-
o kahrolasi koca poponu kaldiramiyon bide hirsizliga geliyon..o kasiyer kiza hellal olsun.kesin corumludur.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Ahmak gavur.Cevap Yaz 2 Yayından KaldırAYNEN: Aynen.2 Yayından Kaldır
-
mal salak ahmakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır