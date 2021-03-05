Amerika'da Asgari Ücret Tartışması

Temsilciler Meclisi asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasını içeren maddenin de bulunduğu 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi kabul etti ama Senato'da bu maddenin kabul edilmesi zor görünüyor.

Temsilciler Meclisi asgari ücretin 15 dolara çıkarılmasını içeren maddenin de bulunduğu 1.9 trilyon dolarlık ekonomik paketi kabul etti ama Senato'da bu maddenin kabul edilmesi zor görünüyor. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor

Kaynak: DailyMotion.com