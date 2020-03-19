Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Amerika Birleşik Devletleri koronavirüsten dolayı Türkiye’deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
19.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:43
Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan sosyal paylaşımda "Son gelişmeler ışığında Türkiye'deki rutin konsolosluk hizmetleri durdurulmuştur" denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com