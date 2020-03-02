Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile...
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile...

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi.

02.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:33
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile...

Başkanı 'ın Özel Temsilcisi ile Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Temsilcisi Kelly Craft beraber Ankara'ya geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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