Amerika Başkanlık seçimi sonuçlandı mı? ABD Başkanlık seçimini kim kazandı 2020? 4 Kasım ABD Başkanlık seçimleri son durum!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasına saatler kaldı. Joe Biden ile Donald Trump arasında gerilim azalmıyor! ABD seçimleri ne zaman bitiyor? ABD başkanlık seçim sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde kim önde? ABD'de ne kadar oy kullanıldı? Joe Biden Amerika tarihinde en çok oy alan Başkan oldu.

Amerika Birleşik Devletleri tarihi bir seçime gidiyor ve sonuçları tüm dünyada çok merak ediliyor. Amerikalılar sandık başında oylarını kullanırken tüm dünya bu seçimi takip ediyor. Seçim devam ederken vatandaşlar ABD (Amerika) nüfusu kaç, nedir? Seçmen sayısı ve oy kullanma oranı nedir? sorularına cevap arıyor.

ABD'de yaklaşık 250 milyon seçmen bugün son sözü söylemek ve başkanı belirlemek üzere sandığa gidiyor. Açıklanan verilere göre 99 milyon 600 bin ABD'li erken oy kullandı. ABD'de bu sene oy kullanma oranı önceki senelere çok fazla olduğu da görülüyor. Joe Biden ise Amerika tarihinde en çok oy alan Başkan adayı oldu.

İlk sonuçlar, bir seçim geleneği olan iki köyden geldi. Geleneğe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki köyde gece yarısından itibaren başladı. Kanada sınırındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

4 KASIM ABD SEÇİMLERİ SON DURUM!

İki adayın da kazanabilme olasılığı devam ediyor. Trump pek çok eyalette zafer ilan etse bile hala sıkıntıda. Joe Biden ise arayı kapatıyor ancak başkanlığının garanti olmadığı da ifade ediliyor. Ancak, Biden'ın şansı daha da arttı.

Trump yeniden oy sayımı istedi.

Sonucu posta oyları belirleyeceği için net bir isim öne çıkamıyor.

Seçim sonrası iç savaş uyarısı yapılan ABD'de Beyaz Saray'ın önüne yüksek çitler yapıldı ve mağazalarda geniş güvenlik önlemleri alındı. Ancak, sokakların sakin olduğu ve olay yaşanmadığı aktarılan bilgiler arasında.

Donald Trump ve Joe Biden evlerinde; şuan için programları yok. Donald Trump'ın ise Yüksek mahkemeye gitmesini gerektirecek bir durumun henüz söz konusu olmadığı da ifade ediliyor.

ABD SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI? BİDEN Mİ? TRUMP MI?

Michigan'da son durum: %49 Donald Trump - %49.4 Joe Biden (Oyların %94'ü sayıldı)

Eyaleti Biden kazanırsa Michigan'ın 16 Seçmenler Kurulu delegesinin oyunu alacak ve Beyaz Saray'a giden yolda çok büyük bir avantaj elde edecek.

Pensilvanya'da son durum: %54.8 Donald Trump - %44.1 Joe Biden (Oyların henüz %67'si sayıldı)

Georgia: Trump %50.5 2,381,870 oy, Biden % 48.3 2,279,736

Kuzey Carolina: Trump %50.12,732,120, Biden %48.62,655,383

Oyların yüzde 95'i sayıldı. Ancak, posta yoluyla kullanılan oyların ulaşması bekleniyor. Son tarih 12 Kasım. Dolayısıyla bu eyaleti kimin kazandığını görmek için bir haftaya kadar bir süre beklemek zorunda kalabiliriz.

Wisconsin: Biden %49.21,585,174 Trump %49.01,578,053

Pensilvanya: Trump %55.0 2,969,504, Biden %43.6 2,350,664

Joe Biden burada Trump'ın 650 bin oy gerisinde. Ancak, konuşmasında memleketi olan Pensilvanya'yı kazanacaklarını iddia etti. Eyalette henüz sayılmamış bir milyondan fazla oy var. Sayım Cuma gününe kadar sürebilir. Sayılmamış oyların önemli bir kısmının Philadelphia, Pittsburg gibi büyük merkezlere ve postayla kullanılmış oylara ait olması Biden'ın eyalet ile ilgili umudunu canlı tutuyor.