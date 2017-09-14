Amerika'da Yeni Iphone X'i Denedim!
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Amerika'da Yeni Iphone X'i Denedim!

AMERİKA'DA YENİ IPHONE X'İ DENEDİM!

AMERİKA'DA YENİ IPHONE X'İ DENEDİM!