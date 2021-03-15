American Truck Simulator'a gelecek yeni harita 'Texas' duyuruldu!
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American Truck Simulator'a gelecek yeni harita 'Texas' duyuruldu!

15.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:39
American Truck Simulator'a gelecek yeni harita 'Texas' duyuruldu!

American Truck Simulator'a yeni güncelleme ile gelecek olan yeni harita Texas, DLC ile ulaşılabilir oluyor.

Popüler kamyon simülatörü serisinden sorumlu Çek stüdyosu SCS Software, American Truck Simulator için bir sonraki eklentisini duyurdu. Bu sefer oyuncular Texas'a seyahat edebilecek. SCS Software'in Çek geliştiricileri boşta değil. için bir sonraki DLC'yi duyurduktan sonra, popüler kamyon simülatörü serisinin Amerikan muadili American Truck Simulator hakkında bilgi alma zamanı geldi.

American Truck Simulator'a gelecek yeni harita 'Texas' duyuruldu!

Bu kez geliştiriciler, bir sonraki eklentinin konusunun ABD'deki en kalabalık ikinci eyalet olan Teksas olacağını açıkladı. Ekonomi söz konusu olduğunda Amerika'daki en önemli yerlerden biridir, bu yüzden resmi olarak oyunda olması şaşırtıcı değil. Güzergah boyunca Austin ve Houston gibi şehirleri görmeyi bekleyebilirsiniz.

American Truck Simulator: Texas, oyunun 9. genişlemesi olacak. Resmi olarak yayınlanan en son genişleme, 12 Kasım 2020'de yayınlanan Colorado eklentisiydi.

American Truck Simulator'a gelecek yeni harita 'Texas' duyuruldu!

Kaynak: Playerbros

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