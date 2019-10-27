27.10.2019 01:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi.

Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen organizasyona katılan yarışmacılar, yarışın son etabında Gümüşlük-Yalıkavak açıklarında yelken açtı.

Yarışmada, 100'den fazla teknede gruplar halinde bulunan binlerce kişi kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında teknelerin zaman zaman birbirine yakın seyretmesiyle heyecanlı anlar yaşandı.

Yalıkavak açıklarında sona eren yarışlarda bitiş şamandırasını ilk "Stıhl Vay" isimli tekne geçti. "Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly" adlı teknenin ekibi ikinci, "Amerikan Hastanesi STS Bodrum" teknesinin ekibi üçüncü oldu.

Genel klasmanda da "Hızır 1" teknesinin ekibi birinciliği, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Dragon Fly" teknesinin ekibi ikinciliği ve "Beluga 1" isimli teknenin ekibi de üçüncülüğü elde etti.

Bodrum'daki bir marinada düzenlenen gecede konuşmaların ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.

Gece, sanatçı Ajda Pekkan'ın konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA