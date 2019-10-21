21.10.2019 23:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonunda, yelken yarışlarının geleneksel başlangıç kampanası çalma töreni gerçekleştirildi.

Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek "The Bodrum Cup"un açılış etkinliği, ilçedeki bir eğlence merkezinde yapıldı.

Yerli ve yabancı yelkencilerin bir araya geldiği etkinlikte, yarışlarla ilgili teknik bilgiler verilmesinin ardından yarışların başlangıç kampanası çalma töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, etkinliğe ilginin her yıl arttığını belirterek "Ben buradan söz veriyorum. The Bodrum Cup Avrupa'nın en büyük yelken yarışı olacak." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekçileri arasında yer aldığı organizasyonda, yelkencilerin mücadelesi yarın Bodrum açıklarında başlayacak.

5 etaptan oluşan yarışlar 26 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA