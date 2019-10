15.10.2019 00:20

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek "American Hospital The Bodrum Cup" bu yıl 21-26 Ekim arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde Amerikan Hastanesi'nin isim sponsorluğunda bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek "The Bodrum Cup" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal yarışlar hakkında bilgi verdi.

Yarışlarda heykeltıraş İlhan Koman'ın hayattayken atölye olarak kullandığı ve yaşadığı "Hulda" adlı 114 yıllık geminin de yer alacağını belirten Uysal, yarışta verilecek büyük ödülün ise Koman'ın "Sonsuz Sütun" adlı eserinden esinlenerek yapılan "Direğini taşıyan yelkenler" heykelinin bir reprodüksiyonu olduğunu söyledi.

The Bodrum Cup'un, bir yelken yarışından çok daha fazlası olduğunu dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"Bodrumlu gençler olarak çıktığımız bu yolda çok anlamlı destekler aldık. American Hospital The Bodrum Cup, bu destekler sayesinde sadece bu ülkenin değil, Avrupa'nın en büyük yelken yarışı olmak üzere yola çıktı. Geçen yıl American Hospital The Bodrum Cup tam 53 milyon kişiye ulaştı. Her geçen yıl The Bodrum Cup'ın kapsama alanını genişletmeye ve katılımcı sayısını artırmaya devam ediyoruz. Her sene yelkenli ve yabancı katılım oranımız artıyor."

Akılların Barış Pınarı Harekatı'nda olduğunu ifade eden Uysal, şehit olan asker ve vatandaşların acısını yüreklerinde taşıdıklarını vurguladı.

Uysal, "Hiç şüphemiz yok ki kahraman ordumuz her zaman olduğu gibi bölgemizin barış ve istikrarını sağlamak amacıyla engel tanımayarak belirlenen hedeflere ulaşacaktır. Desteğimiz, kalbimiz, dualarımız askerimizle beraber." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yarışların kültür, turizm, denizcilik, çevre ve ekonomiye katkı veren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Aras, "Gazaları mübarek olsun diyelim. Bizim coğrafyamız her zaman bu türlü operasyonlara gebedir. Anadolu coğrafyası binlerce medeniyetin odağında olmuştur. Her zaman dikkatleri Anadolu'nun üzerindedir. Birçok imparatorluklar geldi geçti ama binlerce yıldır biz sahibiyiz. Sahip çıkmak için de sonuna kadar kanımızı, canımızı dökmeye, vermeye hazırız." dedi.

Bodrum açıklarında 21-26 Ekim'de 5 etaptan oluşan organizasyon kapsamında konserler ve "mavi yolculuk mutfağı" yemek yarışması da düzenlenecek.

21 Ekim'de kampana töreniyle başlayan organizasyon, yarışların bitiminde ödül töreniyle sona erecek.

Yarışlara misafir teknelerle birlikte 100'ün üzerinde teknenin katılması bekleniyor.

