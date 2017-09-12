- American Express İstanbul Challenger heyecanı başladı



İSTANBUL - TED Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı American Express Challenger Tenis Turnuvası'nın tanıtım toplantısı Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda yapıldı. 17 Eylül'de son bulacak olan turnuvada toplam 75 bin Dolar para ödülü dağıtılacak.

Türkiye'nin en köklü tenis turnuvası olan American Express İstanbul Challenger heyecanı başladı. Bu yıl 69.'su düzenlenen turnuvanın tanıtın toplantısı Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Otel'de gerçekleşti. Toplantıda Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Başkanı Mehmet Tınaz, Turnuva Direktörü Nihat Ulusoy, Fuat Paşa Oteli Genel Müdürü Mahmut Özyardımcı ve sporcular hazır bulundu. Toplantıda ilk söz alan TED Başkanı Mehmet Tınaz, iyi bir turnuva geçmesini dileyerek, "Bu turnuvanın en iyi şekilde geçmesi, sporcuların başarısı, sponsorların başarısı, basının desteğiyle oluyor. Tek amacımız tenisi Türkiye'de tanıtmak, daha ileri götürmek ve tenis oynayan sayısını arttırmak. Bu arada yapılan turnuvalarla Türk tenisçilerin dünya tenisinde üst sıralara çıkmasını sağlamak istiyoruz. Biz 69 yıldır bu turnuvayı yapıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum ve özellikle son yıllarda desteğini esirgemeyen Türkiye Tenis Federasyonu'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Durmuş: "Amacımız dünyanın en iyi tenisçisini yetiştirmek"

Mehmet Tınaz'ın ardından söz alan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, en köklü turnuvanın 69. yılını kutladığını belirterek, "Bu değerli turnuvanın sponsorlarına teşekkür ediyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bu turnuvaların ne anlama geldiğini her fırsatta anlatmak istiyoruz. 69 sene önce başlayan bu güzel organizasyon katlanarak, büyüyerek, dünyanın en iyi sporcularını ağırladı. Bu ülkemiz adına çok iyi bir tanıtım. Dünyanın en iyi tenisçisini yetiştirmek ve dünyanın en iyi organizasyonunu yapmak bizim hedefimiz. Bu hafta bu turnuvada 6 tenisçimiz teklerde, 4 takımımız da çiftlerde mücadele edecek. Geçmişte bu tablo pek imkan dahilinde değildi. Bizim çocuklarımız bu turnuvalarda puan alıp dünya sıralamasındaki yerini değiştiriyor" diye konuştu.

Cengiz Durmuş'un ardından turnuva direktörü Nihat Ulusoy, yarışmacılarla ilgili bilgiler verdi. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle basın toplantısı son buldu.