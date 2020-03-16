American Airlines, uçuşlarının yüzde 75'ini azaltacak
ABD'nin en büyük havayolu şirketi American Airlines, cumartesi günü koronavirüs salgını nedeniyle 6 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşlarının yüzde 75'ini kesmeyi planlıyor.
16.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:20
ABD'nin en büyük havayolu şirketi American Airlines, cumartesi günü koronavirüs salgını nedeniyle 6 Mayıs'a kadar uluslararası uçuşlarının yüzde 75'ini kesmeyi planlıyor.
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Kaynak: Dunya.com