American Airlines Uçuş İptallerini 5 Haziran'a Uzattı

– American Airlines, Pazar günü yaptığı açıklamada, Boeing 737 Maxx 8 tipi uçakların uçuşlarının iptal edilmesi sebebiyle yaşanan uçuş iptallerinin 5 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Şirket daha önce yaptığı bir açıklamadai uçuşların 24 Nisan tarihine kadar, yaklaşık 90 gün boyunca iptal edildiğini duyurmuştu ancak son açıklamasına göre, konu ile ilgili yetkili kurumlardan Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların uçuşa elverişliliği konusunda bilgi verilmesi beklenirken uçuşların 5 Haziran tarihine ertelendiği açıklandı.

American Airlines 24 adet Boeing 737 MAX 8 tipi uçağa sahip.

Uçuş iptalinin uzaltıması haberi, Cuma günü Boeing'in 737 MAX tipi uaçk üretimini aylık 10 adet azaltacağı duyurusu üzerine açıkladı.

Kaynak: DHA