American Airlines'ın 13 bin çalışanının işi risk altında
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American Airlines'ın 13 bin çalışanının işi risk altında

04.02.2021 02:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 02:58
American Airlines'ın 13 bin çalışanının işi risk altında

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle 13 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarabileceğini duyurdu.

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sektörü olumsuz etkilemeye devam etmesi nedeniyle 13 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarabileceğini duyurdu.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker ve Başkan Robert Isom'un konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, 2021'in ilk 5 haftasının neredeyse geride kaldığı ancak durumun 2020 ile benzer olduğu belirtildi.

Kovid-19 aşısının dağıtımının beklendiği kadar hızlı olmadığına işaret edilen mesajda, uluslararası seyahatlere getirilen yeni kısıtlamaların da talebi azalttığı bildirildi.

Hava yolu şirketlerine yönelik yardım paketinin süresinin 31 Mart'ta sona erecek olmasıyla 13 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılma riskinin bulunduğu kaydedildi.

American Airlines, geçen yıl ekim ayında 19 bin çalışanını ücretsiz izne çıkarmış, hava yolu sektörüne sağlanan destekle geçen yıl aralıkta söz konusu çalışanları işe geri çağırmıştı.

Hava yolu şirketi, Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020 yılında 8,9 milyar dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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