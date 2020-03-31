American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek
Koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektöründe küresel markaların başında gelen American Airlines, 12 milyar dolar finansal destek talep ediyor.
31.03.2020 08:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:12
Koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektöründe küresel markaların başında gelen American Airlines, 12 milyar dolar finansal destek talep ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com