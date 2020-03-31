American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek Koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektöründe küresel markaların başında gelen American Airlines, 12 milyar dolar finansal destek talep ediyor.

Koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektöründe küresel markaların başında gelen American Airlines, 12 milyar dolar finansal destek talep ediyor. Kaynak: Dunya.com