Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor

12.03.2021 08:16 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:22
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor

BURDUR'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Rukiye Kalyoncu (36), ameliyat ve nöbet çıkışında sokak hayvanlarını besliyor.

BURDUR'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Rukiye Kalyoncu (36), ameliyat ve nöbet çıkışında sokak hayvanlarını besliyor. Kendisini sokak hayvanlarına adayan Kalyoncu, "Maaşımı sokak hayvanları için harcıyorum diyebilirim. Onlar için sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağım" dedi.

Burdur Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Rukiye Kalyoncu, hayvansever kimliği ile de ön plana çıkıyor. Kalyoncu, haftanın üç günü mesai bitiminde Burdur Hayvan Dostları Derneği (BURHAYDOST) üyeleriyle buluşup sokak hayvanlarını besliyor. Yoğun iş temposu arasında hayvanları beslemeye giden Rukiye Kalyoncu, bazen nöbet çıkışı bazen de ameliyat sonrasında besleme çalışmalarına katılıyor.

'HEPİMİZİN BİR YAŞAM ALANI VAR'Yoğun bir iş hayatı olduğunu söyleyen Kalyoncu, "Daha fazla yetişmek istiyorum ama bu mümkün olmuyor. Haftada üç gün, salı, cuma ve pazar günü beslemeye gidiyoruz. Keşke daha çok katılım ve destek olsa her gün gidebilsek. Bu dünya hepimizin. Bu dünyaya gelmişsek hepimizin bir yaşam alanı var. Bu sokaklar bu hayvanların yaşam alanı. İnsanlar merkezden sürekli dışlıyor. Bu sefer beslenme alanından uzaklara gitmek zorunda kalıyorlar. Çöplük, barınak yolu gibi yerlere bizim gibi gönüllüler gelmediği sürece bu hayvanlar ne yiyip, içecek. Çöplükte kuru çöpleri kemirecek halleri yok. Bu hayvanların da bir şekilde yaşatılması lazım" dedi.'MAAŞIMI SOKAK HAYVANLARI İÇİN HARCIYORUM DİYEBİLİRİM'

Evinde 5 kedisi olduğunu söyleyen Rukiye Kalyoncu, "Maaşımı sokak hayvanları için harcıyorum diyebilirim. Onlar için sonuna kadar mücadele etmeye çalışacağım ama bir şehirde birkaç kişi yeterli değil gerçekten. Bu mantıkta olan insan sayısının biraz daha fazla olması lazım. Nöbetçi olsam bile nöbetten çıkınca mutlaka gidiyorum. Ameliyatımı yapıyorum yine geliyorum. Çünkü onlar bizim yolumuzu bekliyor. Yastığa başımı koyduğumda en azından 'bugün de bu hayvancıkların karnı doydu' diyebiliyorum. Üst üste nöbetler olduğu zaman gelemediğimde çok düşünüyorum. Elimden geldiğince ama keşke daha fazla destek olsa. Ben buradan bütün hayvansever dostlara seslenmek istiyorum. Azcık insafı, vicdanı olan ne olur günde 1 kilo kuru mama parasını herkes ayırabilir."


Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor
Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Pervin Buldan Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ameliyattan ve nöbetten çıkıp, sokak hayvanlarını beslemeye koşuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 08:23:34. #1.16#
title