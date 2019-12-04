Ameliyattan korkanlar için; ameliyatsız alt-üst göz kapağı estetiği !

04.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:45

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkındabilgiler verdi.

Geliştirilen bu tedavi yöntemi sayesinde son derece acısız bir şekilde göz kapağınız ile alakalı tüm sorunların önüne geçebilmek mümkün hale geldi.

Üst göz kapağı estetiği, bu noktada önem arz ediyor. Gözün yapısına baktığımız zaman göz kırpma hareketlerinde esas işlev, üst göz kapağına aittir. Ameliyat olmaksızın göz kapağı sorunlarının önüne geçmek, artık Plazma enerjisi sayesinde mümkün hale geliyor. Sorunu kısa süre içerisinde ortadan kaldırmamız için yeterli bir tedavi yöntemi.

Göz Kapağı Estetiği Nedir?

Göz kapağı estetiği, gözünüzün alt ve üst kısmını çevreleyen kapakların doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan etkenler ile yaşadığı sorunlardan kurtulması ya da daha estetik bir görünüme sahip olması için gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Adından da anlaşılabileceği üzere estetik bir operasyon yöntemidir.

Göz kapağı operasyonlarında eski dönemde lokal anestezi ve sedasyon adını vermekte olduğumuz genel anestezi yöntemleri ile süreç yürütülürdü. Ancak günümüz teknolojileri sayesinde Plazma Enerjisi kullanılarak lazer ile tedavi sürecine geçmiş bulunuyoruz.

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şöyle devam ediyor;

Göz Kapağı Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Bu sınıf içerisinde birçok farklı neden sayabiliriz. Hastalarımız, öncelikli olarak estetik kaygılar nedeni ile bu yönteme başvuruyor. Yaşın ilerlemesine bağlı kırışıklıklar, şüphesiz ki bu noktada en önemli detay maddesi. Genelleyecek olursak;

Doğuştan gelen üst göz kapağı düşüklüğü,

Üst göz kapağının işlevini yitirmesi,

Yaşlılığa bağlı gelişen kırışıklıklar ve sarkmalar,

Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar,

Bu noktada bizlere en çok başvurulan sorunlar. Nitekim lazer göz kapağı estetiği ile bu süreçlerin yönetimi çok daha sağlıklı, çok daha kolay.

Üst Göz Kapağı Estetiği

Göz kapağı alt ve üst kısım olmak üzere iki ayrı doku yapısını bizlere sunar. Üst göz kapağı, genel itibari ile göz ile alakalı tüm işlevleri gerçekleştirir. Hareket eden bir doku olması nedeni ile göz önündedir.

Üst göz kapağında meydana gelen sorunların tamamına karşı Plazma Enerjisi tedavisi ile sorunsuz bir şekilde çözüm üretiyoruz. Genel itibari ile;

Üst göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi,

Doğuştan gelen ya da sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğe bağlı göz kapağının kaldırılması,

Göz kapağının daha sıkı bir dokuya kavuşması,

Plexr Plazma lazer tedavisi ile son derece mümkün hale gelebiliyor. Bu da beraberinde birçok avantaj sağlıyor.

Alt Göz Kapağı Estetiği

Üst göz kapağına nazaran biraz daha küçük bir et dokusu diyebiliriz. İşlevsel olarak da üst kapağa nazaran daha geri planda durabilir. Ancak göz altı kırışıklıkları nedeni ile görüntü olarak da en çabuk etkilenen doku olarak niteleyebiliriz. Tabi ki tedavi yöntemimi ile;

Alt göz kapağında meydana gelen kırışıklık ve sarkmaların giderilmesi,

Doğuştan gelen ya da sonradan oluşan göz kapağı düşüklüğe bağlı göz kapağının kaldırılması,

Göz kapağının daha sıkı bir dokuya kavuşması,

Plazma Enerjisi tedavisi ile mümkün. Göz estetiği konusunda yeni nesil bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz.

Op. Dr. Hakan Yüzer sözlerine şunları ekliyor;

Göz Kapağı Estetiği Ne Kadar Sürede Gerçekleşir?

Teknolojinin bizlere sunduğu imkanlardan sonuna kadar yararlanıyoruz.Plazma ile lazer göz kapağı estetiği sayesinde çok kısa sürede AĞRISIZ, SIZISIZ bir işlem gerçekleştiriyoruz.

Aşamaları inceleyecek olursak;

Öncelikle göz bölgenizin ve çevresinin her ihtimale karşı sürdüğümüz anestezik etkili bir krem ile uyuşmasını sağlıyoruz.(Lokal anestezi ile de işlemi başlatabiliriz.)

Uyuşmanın gerçekleşmesi ile birlikte üst ya da alt göz kapağına ya da ikisine birden lazer atışları gerçekleştiriyoruz.

Lazer atışları ile birlikte deriniz hızlı bir şekilde buhar haline dönüşüyor ve kısa sürede dökülerek yeni, genç deri dokusu ortaya çıkıyor.

Yeni doku ile birlikte sarkmalar, kırışıklıklar ve diğer tüm görsel sorunlar ortadan kalkıyor. Daha sıkı bir doku ortaya çıkıyor.

Operasyonumuz ise sadece ve sadece 30 DAKİKALIK bir zaman dilimi içerisinde noktalanıyor. Tabi ki göz kapağının incelenmesine bağlı sorun analizinin ardından birkaç seans uygulama gerekebilir.

Göz Kapağı Estetiği Operasyon Süreci

Önceliğimiz, her zaman için göz kapağınızı şikayetlerinizden önce analiz etmek. Elde ettiğimiz verilere göre de en doğru tedavi yöntemini en hızlı şekilde uygulamak. Dolayısı ile operasyon sürecinden önce her ne olursa olsun kapsamlı bir analiz ile göz kapaklarının hem görüntü hem de işlevsel anlamda incelenmesi önceliğimiz.

Operasyon birçok kişinin merak ile araştırdığı bir operasyon. Dolayısı ile merak ettiğiniz sorulara da cevap vermek önceliğimiz.

Op. Dr. Hakan Yüzer son olarak şunları ifade ediyor;

Göz Kapağı Estetiğinin Avantajları

Klasik yöntemleri bir kenara bırakın. Lazer tedavi sayesinde en ufak bir görsel sorun ve acı hissetmeden istediğiniz görüntüye sahip olabilme şansını yakalıyorsunuz. Genel olarak avantajlarından söz edecek olursak;

Cerrahi bir operasyon olmadığından dolayı en ufak bir iz ya da doğallık dışı görüntü ortaya çıkmaz.

Uygulanan alan üzerinde etkisini çok kısa bir süre dilimi içerisinde gösterir.

Lokal anestezi ya da uyuşturucu krem sayesinde çok kısa sürede uyuşmayı meydana getirebiliyoruz.

Ek olarak fazladan en ufak bir cilt çıkarılması sorunu olmaz. Sadece sarkan bölge için operasyon yapılır.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe Mahallesi ile Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesi'ni kapsayan ve yapımı devam eden Çaybaşı Deresi ıslah ve betonarme U kanal çalışmalarını yerinde inceledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Kuşlubahçe mahallesi ile Yunusemre ilçesine bağlı Spil Mahallesini kapsayan Çaybaşı Deresi ıslah ve betonarme u-kanal çalışmalarını yerinde inceledi. Çevik'e incelemelerinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, yetkili personel ile yüklenici firma yetkilisi ve Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş da eşlik etti. Toplamda 550 metre uzunluğunda olacak olan betonarme U kanal çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 1100 metre panel çit çalışması yapılacak. Çalışmalar sayesinde yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılmış olacak.

"MASKİ bizi unutmadı"

Spil Mahalle Muhtarı Barış Baş, "Geçen sene bu bölgede aşırı yağış sonucunda sel felaketi yaşandı. MASKİ Genel Müdürlüğü sorunumuzu çözdü. İki ay içerisinde dere ıslah ve betonarme imalat çalışmaları başladı ve inşallah 15 gün içerisinde de tamamlanmış olacak. MASKİ, Bu konuda duyarlı davrandı ve bizleri yarı yolda bırakmadılar. Başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğüne ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Çalışma bu bölgeyi kurtardı"

Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar, "Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız sel felaketleri bu bölgedeki vatandaşın hayatını olumsuz yönde etkiledi. Ovalar zarar gördü, üretici mahsul alamadı. MASKİ Genel Müdürlüğü, bu konuda harekete geçti ve dere ıslah ile betonarme u-kanal çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Bundan iyi hizmet olamaz. Adeta bölge kurtuldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere, MASKİ Genel Müdürlüğünün tüm yetkililerine ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Manisa için çalışıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Kuşlubahçe Mahallesi ile Spil Mahallesi arasındaki bölgeyi kapsayan alanda taşkın sıkıntıları sürekli yaşanıyordu. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına buradaki Çaybaşı Deresinde ıslah ve betonarme imalat çalışması gerçekleştiriyoruz. Toplamda 664 bin TL'ye mal olan ve 550 metrelik bir uzunluğa sahip olan betonarme u-kanal çalışması sonrasında 1100 metrelik panel çit çalışması yapacağız. Çalışmaların son aşamalarına geldik. Tamamlandıktan sonra taşkın sıkıntısına son vermiş olacağız. Artık bu gibi olayların yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri MASKİ Genel Müdürlüğü olarak alıyoruz. Tüm çabamız Manisa'mızın sahip olduğu güzellikleri koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek ve halkımızın yaşam standartlarını daha da iyileştirebilmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün liderliğinde Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler