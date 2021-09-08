Ameliyattan çıkıp müziğe koşuyorlar

İzmir'de dört doktor ve bir müzisyenden oluşan "Bir Tebessüm" adlı müzik grubu, ortaya koyduğu eserlerle dikkat çekiyor.

İzmir'de dört doktor ve bir müzisyenden oluşan "Bir Tebessüm" adlı müzik grubu, ortaya koyduğu eserlerle dikkat çekiyor. Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için çaldıkları parça ile ses getiren grup, İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'de de Mavi Vatan isimli şarkılarını müzikseverlerle paylaşacak.

İzmir'de Nöroşirürji Uzmanı Hayati Atabay, Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Barış Yanık, Nöroloji Uzmanı Anıl Gürkan, Kadın Doğum Uzmanı Erhan Çağatay ve Müzik Yönetmeni Soner Ergün tarafından 2 yıl önce "Bir Tebessüm" adlı müzik grubu kuruldu. Grubun kurucusu Hayati Atabay yazdığı sözlere beste yaparken, bazen de ünlü şairlerin şiirlerini besteliyor. Nöroşirürji Uzmanı Atabay, grubun vokalistliğini ve gitaristliğini üstlenirken, Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Barış Yanık davulda, Nöroloji Uzmanı Anıl Gürkan klarnette, Kadın Doğum Uzmanı Erhan Çağatay elektro gitarda, Müzik Yönetmeni Soner Ergün de klavye ve aranjede görev alıyor. Pandemi döneminde sağlık çalışanları için Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair adlı şiirini besteleyip icra eden grup, dillere pelesenk olan eski şarkıları ve yine ünlü şairlerin çeşitli şiirlerini de besteleyip yorumluyor. Yoğun ve stresli iş temposuna müzikle ara veren "Bir Tebessüm", İzmir'in kurtuluş günü 9 Eylül'de de Mavi Vatan isimli şarkılarını müzikseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor.

9 Eylül'de "Mavi Vatan"

Grubun kurucusu Nöroşirürji Uzmanı Hayati Atabay, "Amacımız, özellikle toplumsal hafızamızı canlı tutmak ve genç nesle öz değerlerimizi hatırlatmak. Eski şairlerimizin şiirlerini besteleyip aranje ettiğimiz gibi; değerlerimize, gündemdeki konulara ilişkin yeni parçalar da yapıyoruz. Çalışmalarımızı Youtube üzerinden yayınlıyoruz. 8 ay önce vefat eden sağlık çalışanlarımız için Nazım Hikmet'in Yaşamaya Dair şiirini besteledim ve grup arkadaşlarımızla çalarak parçayı aranje ettik. Nazım Hikmet'in şiiri sağlık çalışanları için çok uygun bir şiirdi. Şarkının yayınlanması bir hayli ses getirdi. Ardından da Mavi Vatan parçasını yazıp besteledim, aynı zamanda seslendirdim. Bu parçayı da 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunda yayınlayacağız. Vatan, sadece bir toprak parçası, bir su parçası değildir. Vatan nefestir, bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür. Günlerce, haftalarca, sevdiklerinden uzakta bizler için görev yapan kahraman Türk askerlerini saygıyla anıyoruz. Bu şarkımızı onlara armağan ediyoruz" dedi.

"Biraz ıslık çalıp şarkı söyleyelim"

Müzik sevgisinin üniversite yıllarından beri olduğunu söyleyen Atabay, "Tıbbın en zor branşlarından biri olan beyin cerrahisi uzmanlığı görevinde olduğum için gitarı bazen yıllarca elime alamadığım olmuştu. Fakat emekli olduktan sonra yoğunluğum azaldı ve gitara yoğunlaştım. Gece-gündüz nöbetler ve yoğun temponun ardından 'Biraz ıslık çalıp şarkı söyleyelim' dedim. Hastalarımız da pozitif mesajlar yolluyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"Ameliyattan çıkıp stüdyoya giriyoruz"

Kardiyoloji Uzmanı Mehmet Barış Yanık da, "Doktorlar olarak genelde yoğun oluyoruz ama o yoğunlukta bir-iki saat zaman ayırabiliyoruz. Ancak çok net çalışma saatlerimiz olmuyor. Herkesin uygun olduğu saati seçip stüdyoda buluşuyoruz. Bazen ameliyattan çıkıp stüdyoya giriyoruz. Bazen buluşma planı yaptığımızda son dakika acil hasta geldiği için buluşmaya dahil olamayanlar oluyor" sözlerine yer verdi.

"Müziğin bana çok faydası oldu"

Vefat eden sağlık çalışanları için yaptıkları parçayı gören çok sayıda hastanın olumlu tepki verdiğini dile getiren Yanık, "Grubu kurmamız pandemi dönemine denk geldiği için herhangi bir yerde performans sergileme fırsatımız olmadı ancak konser vermek de planlarımız arasında. Ben branşım dolayısıyla çok sayıda acil hasta ile karşılaşabiliyorum. Oldukça stresli bir iş. Benim müziğe başlama sebebim de biraz kafamı rahatlatmaktı. Müziğin bana çok faydası oldu. Grup halinde müzik yapmak çok daha keyifli" ifadelerini kullandı.

"Müzik, benim için bir rahatlama noktası"

Nöroloji Uzmanı Anıl Gürkan, "Doktorluğu ve müziği bir arada götürmek zorluğundan ziyade benim için bir gereklilik. Çünkü doktorluğun vermiş olduğu bir stres, mesleğin getirdiği bir yoğunluk var. Müzik, benim için bir rahatlama noktası. Benim için müzik artık hobiyi de aştı. Uzun yıllar müzikle ilgilendiğim için bu işi daha profesyonelce yapmaya başladım. Müzik benim enerjimi artırıyor" dedi.

"Hasta muayene ederken, dışarıda sıra bekleyen hasta benim şarkımı açıyor"

Hastalarının, aynı zamanda müzikle ilgilenen doktorla karşılaşınca şaşırdığını kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:

"Örneğin hastaları muayene ederken dışarıda sıra bekleyen hastalar herhalde internette ismimi araştırıyor. Muayene sırasında bir an klarnet çalarken kayda aldığım sesi duyup 'bunu ben çalmıştım, bu ses nereden geliyor' diye düşünüyorum. Sonra anlıyorum ki sıra bekleyen hasta beni internetten araştırırken Youtube'daki videoma denk gelmiş. Muhtemelen 'bu videodaki başka biridir, doktor değildir' diyordur."

Orman yangınları için şarkı yaptılar

Grupta asıl işi müzisyenlik olan tek kişi Müzik Yönetmeni Soner Ergün ise, "Doktor bir grupla çalışmak çok keyifli. Hayati Atabay'ın kendine has besteleri var. Güzel işler çıkarıyor. Gündemi de takip ederek gündeme layık sözler yazıyor. Orman yangınları onu çok etkilediği için orman yangınları ile ilgili de bir söz yazıp besteledi. Onun da çalışmalarını yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yayınlayacağız" diye konuştu.

"Bir şekilde orta yol buluyoruz"

Ergün, çalışma düzenleri hakkında şunları söyledi: "Hayati Atabay, gitarıyla kafasındaki aranjeyi bana demo olarak gönderiyor. Ben de aranjmanı düşünüyorum. Ardından diğer grup üyeleri ile istişare edip stüdyoya giriyoruz. Ortaya ortak bir yapım çıkıyor. Grup üyelerimizin mesaileri bana göre aslında biraz ters. Ben daha çok geceleri çalışırım ama onlar gündüzleri genelde hastanede oldukları için yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Ancak bir şekilde orta yol bulup çalışıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı