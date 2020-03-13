Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar - Haberler
Tıp Bayramı, Sivas, Kültür Sanat

Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar

Sivas'ta, özel bir hastanede doktor, hemşire, hasta hizmetleri personeli ve yöneticilerden oluşan koro, ameliyat ve çeşitli operasyonlarla geçen günün yorgunluğunu türkü ve şarkılarla atıyor.

13.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:40
Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar

Sivas'ta, özel bir hastanede doktor, hemşire, hasta hizmetleri personeli ve yöneticilerden oluşan koro, ameliyat ve çeşitli operasyonlarla geçen günün yorgunluğunu türkü ve şarkılarla atıyor.

Hastanede görevli 2 yönetici, 16 doktor, 4 hemşire, 8 hasta hizmetleri personelinin katılımıyla yaklaşık 5 ay önce koro oluşturuldu.

Koroda yer alan 30 kişi, gün boyu yoğun ve stresli geçen tedavi, muayene, operasyonlar ve ameliyatların ardından hastanede koro için ayrılan bir odada buluşuyor.

Burada Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden eserler seslendiren koro, 14 Mart Tıp Bayramı'nda konser verecek.

Hastanenin genel müdürü Şerafettin Demiray, yaptığı açıklamada, uzun süredir kurmayı düşündükleri koroyu ekim ayında hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekim ayından bu yana her hafta perşembe günleri 2 saat çalıştıklarını belirten Demiray, "Saz ekibinde bulunan 3 kişi dışında hepsi hastanemiz çalışanı, şefimizin liderliğinde ekim ayından bu yana yaklaşık 5 aydır çalışıyoruz." dedi.

"Herkes burada çok mutlu"

Demiray, koroda doktor, hemşire olmak üzere her departmandan çalışanlar olduğunu aktararak, "Bu koromuz herkese açıktı, katılmak isteyen her arkadaşımızı koroya dahil ettik. Herkes burada çok mutlu, bizim için de dinlendirici, eğlendirici ve motive edici oldu. Başladığımız günden bu yana her arkadaşımız gönüllü olarak geldi. Tamamen amatör bir ruhla kurulmuş bir koro, çalışarak bugünlere getirdik." diye konuştu.

Ameliyatını tamamlayan doktorların da işlerini bitirdikten sonra provalara geldiklerini dile getiren Demiray, "Herkes buraya büyük bir şevkle geliyor. Doktorlarımız için dinlendirici, eğlendirici oluyor." ifadelerini kullandı.

Demiray, 14 Mart Tıp Bayramı'nda verecekleri konsere tüm vatandaşları davet etti.

Koronun solisti kardiyoloji uzmanı

Koroda solist olarak bulunan kardiyoloji uzmanı doktor İsmail Erdoğu ise türküler diyarı Sivas'ta oldukları için türküleri sevdiklerini söyledi.

Güzel bir ekip oluşturduklarını dile getiren Eroğlu, konser hazırlıklarını heyecanla sürdürdüklerini belirtti.

Koroda yer alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Kerime Nazlı Salihoğlu da herkesin gönüllü olarak koroda yer aldığını ifade etti.

Yaklaşık 5 aydır güzel bir çalışma süreci geçirdiklerini anlatan Salihoğlu, şunları söyledi:

"İnşallah sonunu da güzel bir şekilde getireceğiz. Çok keyifli vakit geçirdik, branşım gereği poliklinik çok yoğun ama ben buraya her perşembe ipi çekerek geliyorum. Buraya geldiğim zaman inanılmaz motive oluyorum, buradan dinlenmiş olarak çıkıyorum. Çok güzel bir ortamımız var. Birbirimizle daha çok kaynaştık, çok iyi de bir ekip oluşturduk. Bütün arkadaşlarımızda buraya çok istekli bir şekilde geliyorlar."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Haber
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor Haber
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Diyanet bu hafta 'Tedbir müminden takdir Allah'tandır' başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
Diyanet bu hafta "Tedbir müminden takdir Allah'tandır" başlığıyla hutbede koronavirüsü işledi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Diyanet, 'Cuma namazı kılınmayacak' iddialarına yanıt verdi
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya...
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Şentop İçişleri Bakanı
Magazin Can Yaman Gülben Ergen Burcu Kıratlı Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Fatih Terim Metin Oktay Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Avrupa Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Ameliyattan çıkıp konsere hazırlanıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:23:12. #1.15#