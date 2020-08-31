Ameliyatsız zayıflama mümkün mü? Meltem Şarkışlalı, tek seansta 2 beden incelten TeslaSlim yöntemini anlattı Son yıllarda zayıflama sektöründe öncü hizmetlere imza atan bu alanda ödül almış Meltem Şarkışlalı ve ekibi; tek seansta 2 beden incelten, yağ yakımını destekleyen ve iki seansta popo kaldıran TeslaSlim yöntemini anlattı.

Egzersiz yapmak, sağlığınızın hemen hemen her yönünü içten dışa iyileştirebilecek inanılmaz faydalar sunar ama spora gitmek veya egzersiz yapmak çoğumuz için sıkıcı ve yorucu gelebilir hatta bazen vakit bile bulamayabiliriz. Egzersiz yapmak sağlık için o kadar önemlidir ki Dünya Sağlık Örgütü bunun için bir tavsiyede bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, haftada 150 saat egzersiz yapmak başta kalp sağlığı olmak üzere birçok sağlık yararı sağlayabilir.

KLİNİK ÇALIŞMALARLA KANITLANMIŞ TEKNOLOJİK BİR YÖNTEM

Bu durumda yeni gelişen teknolojiler sayesinde sıkıcı, yorucu ve çok vakit alabilen egzersizler yerine yepyeni teknolojik cihazlarla sadece masaj koltuğuna uzanarak spor yapıyor gibi kaslarımızı çalıştırabiliyoruz. Meltem Şarkışlalı ve ekibini ziyaretimizde karşılaştığımız TeslaSlim için istenilen bölgedeki kasları uyarabilen, bölgenin toparlanmasını ve sıkılaşmasını sağlayan cihazı, klinik çalışmalarla kanıtlanmış teknolojik bir yöntem olduğunu söylüyorlar.

KASLAR, 30 DAKİKA 20.000 KEZ KASILIYOR

Ayrıca elektromanyetik bir enerji kullanarak uygulanan bölgelerde kasların kasılmasını sağladığı ve bu kasılmalar sayamayacağımız kadar fazla sayıda olduğu belirtiliyor. Tam olarak etkisini öğrenmek istediğimizde aldığımız cevap, "Örneğin 30 dakika gibi bir sürede kasların 20.000 kez kasılmasını sağlar " oluyor.

AYNI ZAMANDA YAĞ YAKIMINI DESTEKLİYOR

Bu yeni cihaz hakkında daha detaylı bilgi veren uzman isim, "TeslaSlim yöntemi, kas uyarımının yanında uygulanan bölgede yağ yakımını da desteklediğini ve aynı zamanda egzersizin metabolizmayı hızlandırdığı da unutulmaması gerektiğini" belirtiyor.

SARKMALARA ETKİ EDİYOR

Ayrıca özellikle ve diğer detayları için bilgi niteliğinde aşağıdaki şekilde devam ediyorlar: "TeslaSlim yöntemi ile zaman problemi olmadan, ağır yorgunluk çekmeden bölgesel olarak da incelme ve kas uyarımı sağlanabiliyor. Zamanla yer çekiminin de etkisiyle vücudumuzda sarkmalar, eski formunu kaybeden ve kas zayıflığı görülen bölgeler olabiliyor. TeslaSlim yöntemiyle bu bölgelerde toparlanmalar ve aynı zamanda yağ yakımı da sağlanmış olabiliyor."

2 SEANSTA POPO KALDIRIYOR

Yöntemin diğer kazanımları: Teslaslim ile yıllardır veremediğiniz yağlarınızdan tek seansta %70 oranında yağlarınızı atabiliyor aynı zamanda bugüne kadar hiç bir sistemin yapmadığı spor yapamayanlar için sıkılaşma gerçekleşebiliyor. 2 seansta popo kaldırıyor, kolların sıkılaşmasını sağlıyor, göbek eritme için kullanabiliyoruz ve karın kaslarını güçlendirmek için güçlü bir cihaz...

KAS KAZANIMI VE GÜÇLENDİRİLMESİ SAĞLANIYOR

TeslaSlim yöntemini şimdi Meltem Şarkışlalı Şişli ve Ataşehir şubelerinde hizmet verdiği belirtiliyor. Meltem Şarkışlalı, telefon ile detaylı bilgi ve ön rezervasyon alınabileceğini aktarıyor. Son olarak Meltem Şarkışlalı; her kadının isteği, fazlalık olmayan ve orantılı bir vücuda sahip olmak istediğini; spor yapmaya bazı zamanlar vakit, güç ve istek olmayanların tercihi olduğunu TeslaSlim yöntemi ile istenilen bölgede hem yağ yakımı uyarılarak hem de kas kazanımı ve güçlendirilmesi sağlandığını belirtiyor.

Türkiye'de son teknoloji ürünler ile danışanlarına hizmet vermeye devam eden Meltem Şarkışlalı ve ekibini Instagram'da takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Meltem Şarkışlalı Instagram : @meltemsarkislalis

Mels Slim Light Instagram : melsslimlight

Diğer hizmetler için www.meltemsarkislali.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Uzmanlardan ücretsiz bilgi için: Ataşehir : 0 (533) 402 96 69 - Mecidiyeköy : 0 (533) 660 39 93