Ameliyatsız yüz gerdirme mümkün mü? Uzmanından önerileri sizler için derledik... Kalıcı güzellik için yıllardır süregelen bıçak altına yatma dönemi sona erdi. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Aşkar, gelişen teknoloji ile birlikte ameliyatsız yüz gençleştirme tekniklerini anlattı.

Uzmanından Ameliyatsız Yüz Gerdirmede Önemli Tavsiyeler

Yanaklar, yüz ve boyun kısımlarında meydana gelen deformasyon, sarkma gibi ciddi sorunlarda estetik ameliyat için cerrahi müdahale dönemi artık geride kaldığını belirten Doç. Dr. İbrahim Aşkar, gelişen teknoloji ile birlikte estetik operasyonlarında yeni metotların kısa sürede sonuç verdiğini söylüyor.





Uzmanımıza sizler için sorduk;





En çok tercih edilen ameliyatsız yüz gençleştirme teknikleri nelerdir?





1. Prophilo 5 Nokta Tekniği

2. Focus Ultrason

3. Major Ozon Tedavisi

4. İp ile Yüz Askılama gibi tekniklerdir.

2- Prophilo 5 nokta lifting nedir?





Enjeksiyonla yapılan değişik boylara ve ağırlıkları hyaluronik asit yoğunluğu ile deri ve deri altı dokusunun daha gergin ve diri durmasını sağlanır.





3- Prophilo kimlere yapılır?





Yanak ve çene hattına kadar olan da elastikiyet kaybı ve sarkması olanlara yapılır.





4- Yaş sınırı var mıdır?





Yanak, yüzde ve ciltte elastikiyet kaybı ve sarkma yok ise uygulanmaz. Alt yaş sınırı bu şekilde belirlenebilir.





5- Etkisi ne kadar sürer?





Etkisi kişileri sarkma oranı ve elastikiyet kaybına bağlı olarak 4-6 ay ile 1 yıla kadar devam edebilir. Bu nedenle sarkma ve elastikiyet kaybı fazla olanlarda 2 aşamada yapılması daha etkili olmasını sağlar.





6- Hasta sosyal yaşantısına ne zaman dönebilir?





Hasta sosyal yaşantısına hemen geri dönebilir.





7- Focus Ultrason nedir?





Hemen ultrasonik dalgalarla hem de radyofrekans ile yüzün cilt altı ve derin dokuların da sarkma ve elastikiyet kaybına karşın etkili olan neştersiz uygulamadır.





8- Avantajları nelerdir?





En önemli avantajı kansız olmasıdır. 4 mevsim yapabilmesidir. Kişinin uygulamadan sonra hemen sosyal hayatına dönmesi ve etkisinin uzun soluklu olmasıdır. Tek seansta yapılabilir. Her uygulama ile kombine edilebilir.





9- Etkisini ne zaman gösterir?





Etkisini hemen uygulamadan sonra göstermeye başlamakta birlikte 2-6 hafta arasında daha da belirgindir.





10- Kalıcılığı ne kadardır?





2 yıldan fazladır. Kişinin kilo alıp vermesi ve diğer dış etkenler bu süreyi etkiler.





11- Farklı işlemlerle kombine edilebilir mi?





Evet birçok işlem ile kombine edilebilir.











Kaynak: Snob Magazin