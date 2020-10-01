Ameliyatsız, tek seansta 13 cm incelerek, 2 beden küçülmek mümkün

Zayıflamak isteyip ancak bıçak altına yatmak istemeyenlere müjde. Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı'nın Amerika'dan Türkiye'ye getirdiği "Ahtapot İncelme" sistemi tek seansta 13 cm incelme sağladığı gibi kişilerin kısa sürede, kolaylıkla 2 beden küçülmesine olanak sağlıyor.

Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı'nın Amerika'dan Türkiye'ye getirdiği bu sistem özellikle ameliyat olmak istemeyenlerin yüzünü güldürüyor. Bölgesel incelmede ünlülerin tercihi olan Ahtapot zayıflama son zamanlarda en etkili sistemlerden bir tanesi. Cerrahi müdahale olmadan, ağrısız, acısız tek seansta 13 cm incelme sağladığı gibi kişilerin kısa sürede, kolaylıkla 2 beden küçülmesine olanak sağlıyor. Ahtapot Zayıflama yöntemi; yağları şoklayarak bloke edip idrar yolu ile vücuttan dışarı atarak kişilerin zayıflamasına neden oluyor.

1 KİLO VERİLSE BİLE 3 KİLO VERİLMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Ahtapot İncelme'nin asıl amacı ise, metobolizmayı hızlı çalıştırmak, yağ yakımını hızlandırmak, doku toparlamasını sağlamaktır. Ahtapot yöntemi uygulanan kişiler 1 kilo verseler bile 3 kilo vermiş efekti gerçekleşerek daha ince görünüyorlar. Yani daralma incelme ve sıkılaşma aynı anda gerçekleşiyor.

TEK SEANSTA BİLE ETKİ EDİYOR

Türkiye' de yalnızca Meltem Şarkışlalı' nın uyguladığı bu yöntemin en güzel tarafı tek seansta bile etkisinin görülmesi. Şoklama sonrası vücut ne olduğunu anlamadan yağları sıvılaştırıp atma eylemine giriyor.

Danışanlarımızın ameliyat olmadan ve yan etki olmadan yağlardan kurtulmak inanılmaz hoşlarına gidiyor. Kişilerde seans sırasında ağrı hissetmedikleri için uyku hali olabiliyor.

METABOLİZMANIN HIZLANMASINI SAĞLIYOR

Tıp alanında kullanılan bu teknoloji, bağ dokuları arasındaki iletişimi harekete geçirerek metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Piyasadaki birçok bölgesel incelme uygulamasının aksine zarar vermeden yağ hücrelerini küçültüyor ve elastin kolajenleri tetikleyerek sarkan dokuyu toparlamada kesin sonuç veriyor.

YAĞ DOKUSUNU PARÇALIYOR

Ahtapot Yöntemini diğer teknolojilerden ayıran en önemli özellik kişilerin akım geçişini hissetmeden ısı ve radyofrekans sistemi ile deri altındaki yağ dokusunu parçalayarak zayıflama ve sıkılaşma gerçekleşmesi.

YAŞLI BİREYLERE KOLAYLIKLA UYGULANIYOR

75 yaşındaki bireylere bile kolaylıkla uygulanabilen bu sistem kişilerin spor yapmadan, aç kalmadan incelmelerini ve kilo vermelerini sağlıyor.

AHTAPOT SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Ameliyatsız bir yöntemdir.

Operasyon sonrası hasta hemen gündelik hayatına dönebilir.

Kısa süreli bir operasyondur.

Zayıflamak için vakit ayıramayan hastalar için ideal bir yöntemdir.

Bölgesel kilo problemi yaşayanlar için kısa sürede sonuç verir.

Spor yapamayan, hareket edemeyenler de Ahtapot yöntemi ile yağlarından kurtulabilir.

Karın bölgesi, kol, gıdı, sırt, basen ve bacak bölgelerinde etkilidir.

Ön görüşme ve profesyonel vücut analizi ile uzman muayenemiz için sizi kahve içmeye davet ediyoruz.

İnce ve sağlıklı bir fiziğe sahip olmak isteyenler Meltem Şarkışlalı'nın Şişli ve Ataşehir'deki şubelerni ziyaret edebilirler. Telefon ve instagram hesaplarından detaylı bilgi almak ve ön rezervasyon yaptırmak da mümkün. Ataşehir şubesine ulaşmak isteyenler 0 533 402 96 69, Mecidiyeköy şubesine ulaşmak isteyenler ise; 0 533 660 39 93 numaralı telefonlardan ulaşabilir. Ayrıca Meltem Şarkışlalı'nın resmi Instagram hesabı olan "@meltemsarkislaliofficial" ve Mels Slim Light instagram hesabı olan "@melsslimlight" üzerinden de merak edilenleri öğrenebilirsiniz.