Ameliyatlı gence evinde rehberlik desteği
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Ameliyatlı gence evinde rehberlik desteği

Ameliyatlı gence evinde rehberlik desteği Bursa Büyükşehir Belediyesinden ameliyat olan gence evde rehberlik hizmeti Üniversite adaylarının geleceklerini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla 17 ilçede kurduğu Tercih Rehberlik Noktaları ve gezici Tercih Tırı ile gençlere...

13.08.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:18

Ameliyatlı gence evinde rehberlik desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesinden ameliyat olan gence evde rehberlik hizmeti

BURSA - Üniversite adaylarının geleceklerini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla 17 ilçede kurduğu Tercih Rehberlik Noktaları ve gezici Tercih Tırı ile gençlere rehberlik hizmeti veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, burnundan ameliyat olduğu için dışarıya çıkamayan bir gence ise evinde tercih desteği sağladı.

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde farklı hizmetlerde Bursa'da eğitim çıtasının yükselmesi için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sınava hazırlık sürecinde yüz yüze ve online eğitimlerle üniversite adaylarına verdiği desteği, tercih danışmanlığı ile sürdürdü. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih döneminde üniversite adaylarının geleceklerini doğru şekillendirebilmeleri amacıyla 17 ilçede Tercih Rehberlik Noktaları kuran Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda gezici Tercih Tırı ile gençlere danışmanlık hizmeti verdi. Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi işbirliğiyle yapılan tercih danışmanlık hizmetinden 3 bin 500'e yakın üniversite adayı yararlandı.

Evde destek

Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi'nde oturan ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu danışmanlık hizmetini sosyal medyadan öğrenen Tuğba Sanura, bu habere yaptığı yorumda; çok güzel bir hizmet verildiğini, üniversiteye hazırlanan oğlunun burnundan ameliyat olduğu için evden çıkamadığını bu nedenle de danışmanlık hizmetinden yararlanamadıklarını yazdı. Bu yorumu gören Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevlileri, hemen yorumu yazan Tuğba Saruna ile temasa geçip, burnundan ameliyat olan 17 yaşındaki Yiğit Emir Sanura'ya evinde rehberlik desteği verdi. Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi uzmanlarından Pırıl Kocabıyık, aldığı puana ve okumak istediği bölümlere göre Yiğit Emir'e tercih sıralamasında destek oldu.

Çok yararlı oldu

Kavram Çekirge Okullarından okul birincisi olarak mezun olduğunu belirten Yiğit Emir Sanura, burnundan ameliyat olduğunu, maske takamadığı için de sokağa çıkamadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin Tercih Rehberlik Noktalarından yararlanmak istediğini belirten üniversite adayı genç, "Annem bu konuyla ilgili sosyal medyadaki haberin altına yorum yapıp, gelemediğimizi yazmış. Sonra sağ olsunlar belediyeden bizi adayıp, evimize kadar geldiler. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Tercihlerim noktasında bana da çok yol gösterici oldu. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ameliyatlı gence evinde rehberlik desteği

Kaynak: İHA

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