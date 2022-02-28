Ameliyatlarında kullandığı aletleri onaran profesör hastane bütçesine katkı sağlıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Uzun, ameliyatlarda kullandığı mikro aletlerin onarım ve yenilemesini yaparak hastane bütçesine katkı sağlıyor.

Çalışma arkadaşlarıyla tasarladığı ve patentini aldığı biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artıran Prof. Dr. Uzun, kulak ameliyatlarında kullandığı hassas aletlerin yüzde 90'ına yakınının onarımını odasında gerçekleştiriyor.

Kovid-19 salgınının etkilerinin yoğun hissedildiği ve acil ameliyatlar dışında operasyonların yapılmadığı dönemde alet onarım işine başlayan Uzun, iki yılda yaklaşık 50 mikro aleti ve ameliyat gerecini tamir etti. Çoğunluğu ithal olan aletlerin atılmasını önleyen Uzun, hastane bütçesinden de yaklaşık 500 bin lira çıkmasını önledi.

Mikro aletleri mikroskopla inceleyerek onaran Uzun, gerekli durumlarda sanayi ustalarından da yardım alıyor.

Hem onarıyor hem yeni tasarımlar yapıyor

Prof. Dr. Cem Uzun AA muhabirine, salgın döneminde ameliyatların azalmasına bağlı olarak bulduğu boş zamanı bozulan ameliyat aletlerini tamir ederek doldurduğunu söyledi.

Ameliyatlarında kullanılan aletlerin zamanla bozulduğunu anlatan Uzun, "Bozulmuş ve zarar görmüş aletleri tekrar onararak geri kazandırmaya çalıştım." dedi.

Kulak ameliyatlarında kullanılan hassas mikro aletlerin zamanla uçlarının köreldiğini ya da kırıldığını dile getiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kırılmış aletleri alıp, burada mikroskop altında mengeneye takarak uçlarını ince zımparalarla tekrar şekillendiriyoruz. Yaptığım çalışmalarla eski aleti yeniden yapıyorum ya da yeniden şekillendirerek yeni tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Yaklaşık 50 mikro aleti onardık. Bunların yarısını da ameliyatlarda bize daha kolaylık sağlasın diye yeniden şekillendirdik.

Bunun dışında kulak ameliyatlarında kullandığımız 'tur' diye adlandırılan bir cihazımız var. Oldukça pahalı bir cihaz ve bunun bazı mekanik aksamlarında sorunlar olmuştu. Firmasına gönderdiğimizde bize yapılamayacağı söylendi. Yeni bir takım almamız gerektiği belirtildi ancak takım olarak aldığımızda çok pahalı oluyordu. Ben de sorunu bulmak için aleti söktüm ve şaft kısmında sorun olduğunu tespit ettim. Tek başına satılmayan bu bölümünü Edirne sanayisindeki esnaf arkadaşların desteğiyle onardık. Bu aleti ameliyatlarda hala kullanıyoruz. Aletin yenisi geldiğinde bu alet yedek olarak kalacak."

Kulak ameliyatlarının daha kolay yapılabilmesi için standart tutucuları da yeniden şekillendirerek operasyonları daha kısa sürede yapmaya başladıklarını anlatan Uzun, "Ameliyat sırasında bu aletin elleri engellediğini ve süreyi uzattığını fark ettik. Bu aleti de sanayideki ustaların yardımıyla uzattık. Şaft kısmını da uzatarak karşı taraftan kullanma imkanı sağladık. Aletleri daha hızlı ve rahat bir şekilde kullanarak ameliyat süresi yarı yarıya azaldı. Hastaların da konforu artmış oldu. Bu tip modifikasyonlar bizim işlerimizi kolaylaştırmış oldu." diye konuştu.

"Kulak anatomisini ve hastayı daha koruyucu ameliyat yapma şansı elde ediyoruz"

Prof. Dr. Uzun, yeniden şekillendirdiği ve geri kazandırdığı aletler sayesinde ameliyat sürelerinin yarı yarıya azaldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kendi ameliyatlarımda kullandığım mikro aletlerin yüzde 90'ının onarımını ya da yeniden şekillendirmesini kendim yapıyorum. Hem daha ince çalışma imkanı elde etmiş oluyorum hem de kulak anatomisini ve hastayı daha koruyucu ameliyat yapma şansı elde ediyoruz. Çünkü nerede sıkıntı yaşadığımızı, nerede ince bir harekete ihtiyacımız olduğunu daha iyi gözlemleyebildiğimiz için ona göre aletler üzerinde modifikasyonlar yapabiliyoruz. Aletlerin üzerinde değişiklikler yaparak ameliyat bölgesindeki sıkıntıları kolayca giderebiliyoruz."

Cem Uzun, aletlerin onarılmasının hastane bütçesine katkı sağladığını da belirterek, "Örneğin kulak ameliyatlarında kullanılan tur aletini yapmasaydık yeni sistem almak zorunda kalacaktık. Maliyeti 400-500 bin civarında olan bir alet. Mikro aletlerin her biri dolarla satılıyor ve tanesi yaklaşık 2-3 bin lira civarında. Bunlardan 50 tane yaptığımızı düşünürsek yaklaşık 150 bin lira katkı sağlamış oluyoruz. Bu yenilemeleri sürekli yaptığımız için aletleri geri kazandırmış oluyoruz, bu bakımdan da hastanemize katkı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.