Ameliyatla Ayrılan Suriyeli Siyam İkizlerinden Biri Öldü

Konya'da dünyaya gelen, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde cerrahi operasyonla birbirinden ayrılan Suriyeli siyam ikizlerinden biri hayatını kaybetti.

Suriye'den 6 yıl önce Konya'ya gelen Muhammed ve Ziyade El Mustafa çiftinin, 15 Mart'ta ikiz bebekleri oldu. Karın bölgelerinden yapışık ikizler, doğumun ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde yapışık olarak uzun süre hayatlarını devam ettirebilme şansları görünmeyen ikizlerin, cerrahi operasyonla ayrılmasına karar verildi. Karaciğerleri yapışık olan, kalplerinde gelişme bozukluğu tespit edilen, sindirim sisteminde ciddi sorunları bulunan yapışık ikizler, 18 Mart'ta çok sayıda cerrahın bulunduğu bir ekiple saatler süren operasyonun ardından birbirinden ayrıldı.

Ameliyat sonrasında her iki bebek Yenidoğan Yoğun Bakım Servisine alındı. Ameliyat esnasında öncelikle kalpleri birbirinden ayrılan bebeklerin daha sonra karaciğer ve bağırsakları da ayrılarak kalp zarı, karaciğer ve bağırsakların gerekli yerlerinde onarım yapıldı. Ancak bir bebek organ yetmezliği nedeniyle operasyondan 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Murat Konak, yaptığı açıklamada, halk arasında yapışık ikizler olarak bilinen ikizlerin Konya'da ilk kez görüldüğünü söyledi.

Yapışık olarak dünyaya gelen bebeklerin bir arada ve ayrı ayrı yaşama şanslarının oldukça düşük olduğuna dikkati çeken Konak, şunları kaydetti:

"Milyonda bir görülen bu durumda doğan bebeklerimizin karaciğerleri yapışıktı. Her ikisinin de ciddi kalp sorunları vardı. Özellikle sindirim sisteminde de önemli bir sorun tespit ettik. Çocuklardan biri gaita yaparken, diğeri ise idrar yapabiliyordu. Bağırsak sistemleri ve böbrekleri de ayrı olmasına rağmen böyle bir durum saptandı. Bunun yanı sıra ilginç bir şekilde dolaşım sistemi ayrı olan bebeklerin nabızları ve kan değerleri birbirinin aynıydı ve birbirinden etkileniyordu. Birinin kan değeri bozulsa diğeri de bundan etkileniyordu. Dolayısıyla yapılan konsültasyon sonrasında acilen ayrılmaları, zira ayrı ayrı yaşama şanslarının daha yüksek olduğu değerlendirildi. Neticede bebeklerimiz başarılı bir şekilde birbirinden ayrıldı. Ancak ameliyatın akabinde geçen birkaç gün sonra omurgasında eğrilik bulunan ve sağ kalbi gelişmemiş olan bebeğimiz maalesef hayata tutunamadı. Diğer bebeğimiz ise böbrek yetmezliği problemi ve diğer birtakım komplikasyonlarla beraber şu anda hayata tutunmaya devam ediyor."

"Şam" ve "Halep" ayrıldı

Baba Muhammed El Mustafa ise eşinin hamileliğinde bebeklerin yapışık olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Bunun Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Hiç tereddüt etmeden çocukların doğumunu bekledik. Çocuklarımdan birinin adını 'Şam' diğerini ise 'Halep' koymayı istiyordum. Bu süreçte bizim her an yanımızda olan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.