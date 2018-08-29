Estetik Ameliyatı Olan Kadın, Doktoru Tarafından Cinsel Saldırıya Uğradı

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki moda tasarımcısı Erika Bykov, estetik ameliyata girdi. Girdiği operasyonda iddiasına göre anestezide baygın haldeyken ameliyatı yapan Rus doktor Yury Chernikov'un tecavüzüne uğradı. Mağdur kadın, anestezi sırasında çaresiz olduğunu ve uyuşturulduğu için çığlık atıp engel olamadığını söyledi. Rusya'nın Samara kentinde yaşanan korkunç olayda doktor Chernikov'un tecavüz ve cinsel şiddet suçundan altı yıla kadar hapsi isteniyor.

"HOŞUNA GİTMİŞTİ"

Yaşanan olayın ardından bir televizyon programına katılan moda tasarımcısı Erika Bykov, doktorun durmasını istediğini fakat çığlık atamadığını söyledi. Ayrıca "Hayatımdaki ilk ameliyattı. Onu ameliyattan önce gördüm. Operasyon öncesi kontrollerimin sonuçları hakkında konuşmak için odama geldi." diye konuşan mağdur kadın, "Kocam ameliyata karşıydı. Zaten yeterince güzel olduğuma inanıyordu. " diye ekledi. O anda her şeyi anlayabildiğini, fakat göz kapaklarını ağır hissettiğini ve dolayısıyla gözlerini tam açamadığını söyleyen kadın, "Operasyon öncesi doktora güvenmiştim." dedi.

O SIRADA BAYGINDI

Erika, klinikten bırakıldığı gün karakola gidip şikayetçi odu ve İçişleri Bakanlığı'na dahi şikayette bulundu. Kadın, 'Bu ayrıntıları paylaştığım için özür dilerim ama bunları aynı durumda olan ve kimseyle konuşamayan kadınlara yardım etmek için.' diye konuştu ve amacının kadınların kendini koruyabileceği bir topluluk yaratmak olduğunu dile getirdi.

SAPIK DOKTOR PİŞMAN

Rus doktor ise suçunu kabul etmesinin ardından şöyle konuştu: "Açıkçası, beş dakika sonra yaptıklarımdan çok korktum. Çocuklarım ve torunlarım aklıma geldi. Karım beni asla affetmeyecek. Olaydan sonra mağdur Erika'dan özür dilediğini söyleyen doktor, "Her ne kadar ikimizin de gönüllü olduğunu biliyorsam bile affedilmeye yalvarıyorum, çaresiz bir durumda değildi" diye iddiada bulundu.