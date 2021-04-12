Ameliyat sonrası Radamel Falcao'dan ilk paylaşım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ameliyat sonrası Radamel Falcao'dan ilk paylaşım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ameliyat sonrası Radamel Falcao'dan ilk paylaşım

Galatasaray'da antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışarak ameliyat olan Radamel Falcao, ameliyatının iyi geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı
Ameliyat masasına yatan Radamel Falcao, son halini takipçileriyle paylaştı
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı

Galatasaray'da antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışarak ameliyat olan Radamel Falcao, ameliyatının iyi geçtiğini ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın pazar günü gerçekleştirdiği antrenmanda girdiği hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat edildi. Ameliyatın ardından Kolombiyalı golcüden bir paylaşım geldi. Falcao, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafa, "Tanrıya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor" notunu düştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Ajda Pekkan Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ersun Yanal Dorukhan Toköz Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ameliyat sonrası Radamel Falcao'dan ilk paylaşım - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:10:14. #1.15#
title