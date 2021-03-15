Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
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Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)

15.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:20
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)

TÖREN DÜZENLENDİTrabzon'da görev yaptığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odasında baygın bulunduktan sonra tedaviye alınan 15 gün sonra da yaşamını yitiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı için tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon'da görev yaptığı Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde odasında baygın bulunduktan sonra tedaviye alınan 15 gün sonra da yaşamını yitiren Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. İlker Mataracı için tören düzenlendi.

Hastane bahçesinde düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Mataracı'nın ailesi, arkadaşları, hastaları, hasta yakınları ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Kuran-ı Kerim okunup, duaların edildiği törende, Prof. Dr. Mataracı'nın Türk bayrağına sarılı tabut başında mesai arkadaşları ve ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı. 'ÇOK ÜZGÜNÜZ'Törende konuşan Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kemal Uzun, çok üzgün olduklarını söyleyerek, "Oğlunun hastalığından dolayı duyduğu büyük üzüntü onu derinden yaralamıştı. Ailesine ve çocuğuna çok çalışmaktan dolayı yeterince vakit ayıramıyordu. Bu üzüntü, bu stres hocamızın belki de şu an aramızdan ayrılmış olmasına sebep olmuş olabilir. Ailesinin yanı sıra çalışma arkadaşları ve hatta hastaları da bugün buradalar. Herkese başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.Törenin ardından Mataracı'nın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verileceği Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi'ne uğurlandı.

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, - 


Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)
Ameliyat sonrası odasında baygın bulunan kalp cerrahı profesör kurtarılamadı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN

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