Ameliyat Sırasında Dans Eden Dr. Windell Boutte'nin Lisansı İptal Edildi

CNN'nin haberine göre, YouTube kanalından paylaşılan ancak daha sonra silinen en az 20 videonun birinde, ameliyat sırasında baygın hastanın yanında ellerinde ameliyat aletleriyle, ameliyat maskesi olmadan şarkı söyleyerek dans ettiği görülen Dr. Windell Boutte, videoların, fiziksel dönüşümlerinin kayda alınması ve kutlanması için hastaların izniyle çekildiğini söyledi. Boutte'nin lisansı iptal edildi.

"HASTALARIN RIZASIYLA ÇEKİLMİŞ PLANLI VİDEOLAR"

Plastik cerrah Dr. Boutte, HLN Televizyonuna verdiği röportajda, video taleplerinin hastalardan geldiğini ifade ederek, "Bunların hepsi hastaların rızasıyla çekilmiş, planlı videolardı." dedi.

LİSANSI ASKIYA ALINDI

Röportajının ardından, Georgia Sağlık Müdürlüğü, 7 hastanın tedavisiyle ilgili görevini kötüye kullandığı iddialarını gerekçe göstererek Boutte'nin tıp lisansını askıya aldı. Sağlık Müdürlüğünden verilen kararda, "Boutte'nin devam eden tıp uygulamaları halk sağlığı, güvenliği ve refahı adına tehdit oluşturmakta ve mecburi şekilde acil eylem gerektirmektedir" ifadesi kullanıldı.