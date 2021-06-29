Ameliyat parası dolandırılan Miraç bebeğin gözleri hayırsever desteğiyle görecek

GAZİANTEP'te, görme engelli olarak dünyaya gelen Miraç Ağkurt'un (2), ameliyatı için ailesi, biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı.

GAZİANTEP'te, görme engelli olarak dünyaya gelen Miraç Ağkurt'un (2), ameliyatı için ailesi, biriktirdiği parayı dolandırıcılara kaptırdı. Ailenin durumunu öğrenen bir hayırsever, ameliyat masraflarını üstlenince Miraç bebek, dün tedavi için Ankara'ya gitti.

Doğuştan görme engelli oğulları Miraç Ağkurt'un ameliyatla görebilme umudu üzerine Celil ve Seda Nur Ağkurt, para biriktirdi. İki yıl birikim yapan Ağkurt çiftinin 28 bin TL'si, 8 Haziran'da telefonla arayıp çeşitli suçlamalar yönelten kişilerce dolandırıldı. Çocuklarının tedavisi için biriktirdikleri parayı kaybeden ailenin üzüntüsünün, Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesiyle, birçok kişi Ağkurt ailesine yardımcı olmak istedi. Aileyle temasa geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen Gaziantepli hayırsever, Miraç bebeğin görmesi için tedavi masrafını üstlendi. Yapılan kontrollerde Miraç'ın Ankara'da özel bir hastanede ameliyat olabileceği belirlendi. Hastaneyle görüşmelerin ardından da Ağkurt çifti, Miraç'ın ameliyatı için dün Ankara'ya gitti.

'MİRAÇ İÇİN UMUTLARIMIZ YENİDEN YEŞERDİ'Celil Ağkurt, ameliyatın ardından Miraç'ın gözlerinin açılabileceğini söyleyerek, "Miraç'ın doğuştan gözleri görmüyordu. Oğlumu doktorlara götürdüğümüz zaman Ankara'da ameliyatla görme imkanı olduğunu öğrendik. Ancak ameliyat için 70 bin TL gerekiyordu. Bunun için birikim yapıyorduk. Maalesef biriktirmeye çalıştığımız paramızı da dolandırıcılara kaptırdık. Dolandırıldıktan sonra tüm umutlarımız kırılmıştı. Yapılan haberler in ardından bir hayırsever çocuğumuzun tüm ameliyat masraflarını karşılayacağını dile getirdi. Ameliyat parasını karşılayacak olan hayırsever ismini dahi belirtmedi. Hayırseverimizin bu iyiliğiyle oğlumuz Miraç'ın gözleri açılabilecek" diye konuştu.'OĞLUMUZUN GÖZLERİ AÇILINCA GAZİANTEP'E SEVİNÇLE DÖNECEĞİZ'Seda Nur Ağkurt ise ismini bilmediği hayırsevere teşekkür etti. Miraç'ın ameliyatla gözlerinin açılacağını umut ettiklerini ve Gaziantep'e sevinçle dönmeyi arzuladığını anlatan Seda Nur Ağkurt, "Miraç, 7 aylık dünyaya geldi. Sonrasında iki ay kuvözde kaldı. Orada gözlerinde sorun olduğu anlaşılmıştı. İki defa gözlerinden katarakt ameliyatı oldu açılmadı. Sonrasında bu ameliyatın Ankara'da gerçekleştirilebildiğini araştırdık ve para biriktirmeye başladık. Paramızı da dolandırıcılara kaptırınca tüm umudumuz kırılmıştı. Sonra bir hayırsever çıktı, Allah kendisinden razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da inşallah ameliyat olduktan sonra Miraç'ın gözleri açılacak. Tek hayalimiz bu" dedi.

Öte yandan Ağkurt ailesinin çocuklarının tedavisi için biriktirdiği parayı dolandıran kişilere yönelik polisin soruşturması ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca