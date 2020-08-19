Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş

BURSA'da, hastaneye yatan Medeni Balkaya'nın altın dişleri, ameliyata alınmadan önce çıkarıldı.

Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş
19.08.2020 13:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:40

BURSA'da, hastaneye yatan Medeni Balkaya'nın altın dişleri, ameliyata alınmadan önce çıkarıldı. Yakınlarının hastane görevlisine teslim ettiği 25 gramlık dişler, yanlışlıkla başka bir hastaya teslim edildi.  Medeni Balkaya'nın sadece çorba ile beslenebildiğini söyleyen yakınları, dişlerin bir an önce bulunmasını istedi.

Olay, geçen cumartesi günü merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olan Medeni Balkaya, geçen cuma günü by-pas ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Bir gün sonra Medeni Balkaya ameliyata alınmadan önce tüm eşyaları ve 25 gram olan takma altın dişleri, hasta yakınlarına teslim edildi. Balkaya, başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Görevliler, Medeni Balkaya'nın yemek yiyebilmesi için yakınlarından takma dişlerini istedi. Dişler, hasta yakınları tarafından yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim edildi. Dişlerin içinde olduğu ve üzerinde Medeni Balkaya'nın isminin yazılı olduğu paketi teslim alan güvenlik görevlisi, iddiaya göre dişleri yanlışlıkla yoğun bakım servisindeki yabancı uyruklu bir kadına verdi.

Medeni Balkaya'nın dişlerinin teslim edilmemesi üzerine doktorlar, ailesinden dişleri tekrar istedi. Ancak hasta yakınları dişleri yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim ettiklerini söyleyince, dişlerin kaybolduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimine başvuran hasta yakınları, güvenlik kameralarını izledi. Hasta yakını Bayram Balkaya, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde, güvenlik görevlisine teslim edilen dişlerin bir kadına verildiğini gördü. Bunun üzerine Medeni Balkaya'nin yakınları kaybolan altın dişlerin bulunması için polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.Dişleri olmadığı için 4 gündür çorba ile beslenen Medeni Balkaya'nın kalp ameliyatı olduğu için kan sulandırıcı ilaç kullandığı ve bu nedenle kanama riskine karşı kendisinden yeni diş kalıbı alınamadığı ve dişlerinin çekilemediği öğrenildi.'HASTALIKTAN DEĞİL AÇLIKTAN ÖLECEK'Medeni Balkaya'nın dişleri olmadığı için günlerdir beslenemediğin ve aldığı ilaçlar yüzünden yeni diş de takılamadığını belirten hasta yakını Metin Balkaya, "Cumartesi günü ağabeyimi ameliyata getirdim. Ameliyat olduktan sonra bütün evraklarını, dişlerine varana kadar her şeyini bize verdiler. 2 gün sonra dişini istediler. Getirdik, poşetin içerisine koydular. İsmini yazdılar ve güvenlik görevlilerine teslim ettik. Güvenlik görevlileri hastamıza dişini götürüp, yemek yedireceklerdi. Ağabeyim ameliyattan ölmedi ama dişsizlikten, açlıktan ölecek. Bizi oyalıyorlar. Bir haftadır diş kayıp. Dişi de altın dişti ve bulunamadı. Hastamız sadece çorba içiyor. Çorbayla insan yaşayamaz. Şu anda dişini çektirme şansı da yok. Yeniden diş yapılma şansı da yok. Hastanede ameliyat olalı 3-4 gün oldu. İlgilenen biri de yok bizlerle. En son polise ihbarda bulundum. Bu konuda mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.'DİŞİ BİZDEN ALIP BAŞKASINA VERMİŞLER'Güvenlik kamerası görüntülerinde her şeyin açıkça görüldüğünü söyleyen hastanın kardeşi Bayram Balkaya, "Ağabeyim dün servise çıktı. Taburcu olana kadar bizi oyalıyorlar. Görüntülerde gördük. Hastane personeli dişi alıyor ama yanlış bir kadına veriyor. O anda kendileri de gördü. Alıp yabancı uyruklu bir kadına vermişler ama bulamıyorlar" ifadelerini kullandı. Hastane yönetimi ise gerekli çalışmaların yapıldığını, sorunun bir an önce çözülmesi için uğraşıldığını açıkladı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Magazin
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Güncel
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu 3. Sayfa
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
Huzur ortamının sağlanmasıyla Hakkari'nin köylerinde 25 yıl sonra yeniden tarım başladı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Papa'dan ülkesi Arjantin'de 'dünyanın ilk trans mahallesi' projesine destek verdi
Papa'dan ülkesi Arjantin'de "dünyanın ilk trans mahallesi" projesine destek verdi
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Ürdün'de sendikalarının kapatılmasını protesto eden bin öğretmen gözaltına alındı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
ABD'nin en zengin 12 kişisinin serveti pandemi döneminde 1 trilyon doları geçti
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hümeyra Aamir Khan İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Süleyman Seba Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Sabah Çocuk
Şu an buradasınız: Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:52:38. #1.15#
title