AMELİYAT OLAN SİMGE SAĞIN TABURCU OLDU
10.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:15
Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim" dedi
Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu. Altunizade Acıbadem Hastanesi'ndeki odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum" diyerek, sevenlerini bilgilendirdi.& ;
Kaynak: Snob Magazin