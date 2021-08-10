Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
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Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi

Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo kaybı nedeniyle ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, az önce ameliyat oldu. İşte detaylar...

Seren Serengil, ameliyat oldu. Mustafa Tohma, sevgilisinin operasyondan çıktığı anı yayınladı.

Tohma, "Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu. Bir ay önce Haberal hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklı sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti. Safra kesesi alınacak bağırsak ameliyatı beraber bir ara olacaktı bu ayında sonunda... Fakat Seren'in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali onun vücut denge ve değerlerinin yerine gelmesini beklenmeden derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu. İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz" diye yazdı.

Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi
Ameliyat olan Seren Serengil'den açıklama geldi

Kaynak: Snob Magazin

Damping sendromuyla savaşan Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu anlatan sevgilisi herkesten dua istedi
Damping sendromuyla savaşan Seren Serengil dün ameliyat oldu! Sağlık durumunu anlatan sevgilisi herkesten dua istedi
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