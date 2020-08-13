Ameliyat olan gence evinde üniversite tercihi için rehberlik desteği verildi
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Ameliyat olan gence evinde üniversite tercihi için rehberlik desteği verildi

Bursa'da burun ameliyatı geçirmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takamadığından dışarı çıkamayan gence, tercih rehberlik hizmeti uzmanlar tarafından evinde verildi.

Ameliyat olan gence evinde üniversite tercihi için rehberlik desteği verildi
13.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:06

Bursa'da burun ameliyatı geçirmesi nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takamadığından dışarı çıkamayan gence, tercih rehberlik hizmeti uzmanlar tarafından evinde verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite adaylarının geleceklerini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla 17 ilçede kurulan Tercih Rehberlik Noktaları ve Gezici Tercih Tırı'yla gençlere rehberlik hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda çalışmaları sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinesindeki uzman ekipler, burnundan ameliyat olduğu için dışarıya çıkamayan ancak hizmetten yararlanmak isteyen 17 yaşındaki Yiğit Emir Sanura'yı evinde ziyaret etti.

"Hocalara Geldik Bursa Başarı Merkezi" uzmanlarından Pırıl Kocabıyık, aldığı puana ve eğitim almak istediği alana göre Yiğit Emir'e tercih sıralamasında destek oldu.

Okul birincisi olarak mezun olduğunu belirten Yiğit Emir Sanura, burnundan ameliyat olduğunu, maske takamadığı için de sokağa çıkamadığını anlattı.

Büyükşehir Belediyesinin Tercih Rehberlik Noktalarından yararlanmak istediğini belirten Sanura "Annem bu konuyla ilgili sosyal medyadaki haberin altına yorum yapıp gelemediğimizi yazmış. Sonra sağ olsunlar belediyeden bizi arayıp evimize kadar geldiler. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Tercihlerim noktasında bana da çok yol gösterici oldu. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tercih danışmanlık hizmetinden 3 bin 500'e yakın üniversiteli adayının yararlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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