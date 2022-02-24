Ameliya'yı Duygulandıran Sürpriz

İSTANBUL (Snob Magazin) -

İzmir 'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz, engelleri yıkan müzikal becerileriyle geçtiğimiz hafta herkesin kalplerine dokunmayı başarmıştı. Şarkıcı Buray 'a olan hayranlığını da ifade ettiği röportajın sonunda en büyük hayalinin Buray 'la şarkı söylemek olduğunu dile getiren minik Ameliya'nın hayalleri gerçek oldu. Haberi görür görmez okul yönetimi ve Ameliya'nın ailesine ulaşan Buray , soluğu İzmir'de aldı. Bu sürpriz ziyaret karşısında bir süre donup kalan Ameliya Selma Oğuz, gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. Buray 'a kendi bestelerini dinleten ve onunla birlikte şarkılar söyleyen 11 yaşındaki Ameliya, hayalini kurduğu müzisyenle okul arkadaşlarına mini bir de konser verdi.

BURAY'LA ŞARKI SÖYLEMEK EN BÜYÜK HAYALİMDİ

Buray 'la tanışmayı uzun süredir istediğini ve oldukça heyecanlı olduğunu belirten Ameliya, "Çok uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasıyla adeta şok oldum. Buray benim rüyalarıma girmişti. Rüyamda annem, babam ve Buray, kapıyı çalıyordu. Annem 'Buray'la şarkı söyleyeceksiniz, hazırlan' diyordu. Uyanınca bunun bir rüya olduğunu anlayıp üzüldüm. Bugün ise gerçekten Buray'la şarkı söyledim. Eğer bir hayaliniz varsa ne olursa olsun peşinden gitmelisiniz. Bundan asla vazgeçmeyin. Ben geçen seneden bu yana Buray'la görüşmek istiyordum. Gerçekten de hayallerim gerçek oldu. Ona çok hayranım" diye konuştu.

AMELİYA STANDART ÜSTÜ BİR YETENEK

Ameliya'nın haberinden çok etkilendiğini dile getiren Buray ise "Sabah haberleri okuyordum. Haberi görünce çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçtu. 'Bu kızı görmek istiyorum' dedim. İstanbul'dan yollara düşüp geldik. Ameliya, çok özel bir yetenek, özel bir ruh. Ona bir sürpriz yapmak istedim. Geldiğimi bilmesini istemedim. Birkaç arkadaşı geleceğimi haber vermiş ama o geleceğime inanmamış. Bugün ise birlikteyiz. Şarkı söylerken çok duygusal anlar yaşadık. Ameliya'nın benim bestelerimi çalıp söylemesi ilham verici. Tüylerimiz diken diken oldu. Benim için sihirli bir andı. Ameliya çok yetenekli. Kulağı çok iyi. Standartların üzerinde bir yeteneğe sahip. Kendi besteleri de çok güzel" ifadelerini kullandı.

YENİ BESTELERİNİ BURAY'IN HEDİYESİ İLE YAPACAK...

Ameliya ile uzun süre sohbet eden Buray, söz ve bestesi Ameliya'ya ait olan şarkıları da dinledi. İkili, müzik üzerine konuşup piyano ile çeşitli şarkılar söyledi. Ameliya'ya key-board hediye eden sevilen sanatçı, daha sonra Ameliya ile birlikte okulda mini bir konser vererek Aşk mı Lazım ve Kış Bahçeleri adlı şarkılarını söyledi.