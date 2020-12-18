Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı

18.12.2020 14:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:10
Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı

Amedspor ve Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısında kalan maçları arka arkaya oynayacak.

Amedspor ve Diyarbekirspor, sezonun ilk yarısında kalan maçları arka arkaya oynayacak. Amedspor'un 4 ve Diyarbekirspor'un da 2 maçı kaldı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta son haftalardaki çıkışı ile dikkat çeken Amedspor, 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak. 26 Aralık Cumartesi günü Diyarbakır'da Sancaktepe FK ile karşılaştıktan sonra 30 Aralıkta yapılacak 18. hafta maçlarında haftayı maç yapmadan bay geçirecek. 6 Ocakta deplasmanda K. Maraşspor ile karşı karşıya gelecek olan Amedspor, 14 Ocakta ise erteleme maçında Çorum FK'ya konuk olacak. Amedspor, kalan 4 maçın 3'ünü dış sahalarda ve 1'ini de kendi sahasında yapacak. Böylece Amedspor 22 günde 4 maç yapmış olacak.

Diyarbekirspor 4 günde 2 maç yapacak

Misli.com 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbekirspor ise kalan 2 maçın 1'ini sahasında ve 1'ini de deplasmanda yaparak 2020 yılına veda edecek. Bu pazar Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor ile deplasmanda kozlarını paylaştıktan sonra 24 Aralık Perşembe günü Diyarbakır'da İstanbul ekibi Arnavutköy Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'de sezonun ikinci yarısı 24 Ocak 2021'de başlayacak. - DİYARBAKIR

Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise İrem Derici Fatma Girik Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Adana Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amedspor ve Diyarbekirspor'un yoğun maç programı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:28:02. #1.15#
title