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Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Diyarbakır ekiplerinden Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri ve 2. lig Kırmızı grupta yer alan Diyarbekirspor'un oynayacakları maçların hakemleri belli oldu.

DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. lig Diyarbakır ekiplerinden Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri ve 2. lig Kırmızı grupta yer alan Diyarbekirspor'un oynayacakları maçların hakemleri belli oldu.

Amed Sportif Faaliyetleri Pazar günü Saat 15: 00'de Ankara deplasmanında Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelirken, Diyarbekirspor ise kendi sahasında Soma Sporu konuk edecek. TFF 2. lig Diyarbakır ekiplerinden Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri ve 2. lig Kırmızı grupta yer alan Diyarbekirspor'un oynayacakları maçların hakemleri belli oldu. TFF 2. lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetleri 6 puanla ligde 3 sırada yer alırken diğer 2. lig Diyarbakır Temsilcisi Diyarbekirspor ise ligde 1 puanla 15 sırada bulunuyor.

TFF 2. lig takımlarından Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri 26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara deplasmanında ligde 10 sırada 3 puanlı TCDD Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek. TFF 2. lig Kırmızı grupta mücadele veren Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Diyarbekirspor ise 26 Eylül 2021 Pazar Günü saat 19: 00 'da kendi sahasında ligde 6 puanla 6. sırada bulunan Somasporu Konuk edecek.

TFF 2. lig takımlarından Beyaz grupta yer alan Amed Sportif Faaliyetleri 26 Eylül 2021 Pazar günü Ankara deplasmanında ligde 10. sırada 3 puanlı TCDD Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşmayı yönetecek olan orta hakemi Raşit Yorgancı ile birlikte Yardımcı hakemleri Abdulhamit Söyler ve Buğurhan Güler görev yaparken dördüncü hakemi ise Yusuf Alper Abalı olarak görev alacak.

TFF 2. lig Kırmızı grupta mücadele veren Diyarbakır'ın diğer temsilcisi Diyarbekirspor ise 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 19: 00'da kendi sahasında ligde 6 puanla 6. sırada bulunan Somaspor karşılaşmalarını yönetecek olan orta hakemi Yalcın Taşkın Furat ile birlikte Yardımcı hakemleri Önder Çalış ve Emre Akkaya Abdülhamit görev yaparken dördüncü hakemi ise Levent Buğra Varteme olarak görev alacak. - DİYARBAKIR

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Haber: Amedspor ve Diyarbekirspor maçı hakemleri belli oldu - Haberler Spor
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