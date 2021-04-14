Amedspor, Trakya deplasmanında

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Play-Off yarışından kopmak istemeyen Amed Sportif Faaliyetler, Tekirdağ'dan 3 puanla dönerek umudunu son 3 haftaya taşımak istiyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Play-Off yarışından kopmak istemeyen Amed Sportif Faaliyetler, Tekirdağ'dan 3 puanla dönerek umudunu son 3 haftaya taşımak istiyor.

Geçen hafta sahasında Niğde Anadolu FK'ya sürpriz şekilde mağlup olarak yarışta yara alan Amedspor, kümede kalma hesapları yapan Ergene Velimeşespor'la kritik bir maça çıkacak. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadında oynanacak ve saat 15.00'da başlayacak maçı Mersin bölgesi hakemi Alirıza Altunbakar yönetecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı