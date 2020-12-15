Amedspor Play-Off'u istiyor
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Amedspor Play-Off'u istiyor

15.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:25
Amedspor Play-Off'u istiyor

Sezona kötü başlayan ancak sonraki haftalarda toparlanarak aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara doğru tırmanışa geçen Amedspor, Play-Off'a yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Sezona kötü başlayan ancak sonraki haftalarda toparlanarak aldığı başarılı sonuçlarla üst sıralara doğru tırmanışa geçen Amedspor, Play-Off'a yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 14 maçta topladığı 22 puanla 6. sırada yer alan Amedspor, son haftalardaki başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilgi almayan Amedspor, bu süreçte topladığı 11 puan ile üst sıralara göz kırpmaya başladı. Son haftalarda attığı gollerle dikkat çeken Sinan Akaydın, attığı 9 golle takımın kaydettiği 21 golde önemli pay sahibi oldu. Amedspor, 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Çorum FK'da yaşanan korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen Çorum FK-Amedspor maçının ise 14 Ocakta oynayacağı açıklandı.

"Takımımız daha iyi olacak"

Takımın yükselen performansından memnun olduğunu dile getiren teknik direktör Aykan Atik, hedeflerinin bu performansı daha da yükseltmek olduğunu söyledi. Atik, "Sezon başında yaşadığımız sorunları elbirliği ile çözerek geride bıraktık. Takım olma yolunda çok yol kat ettik. Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Her geçen maç üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Takımın şu anda havası çok iyi. Amedspor'a yakışan sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bazı maçlardaki hakem hataları ve aleyhimizde verilen kararlar bizi mağdur etti. Hakemlerden adil maç yönetmelerini istiyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Amedspor Play-Off'u istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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