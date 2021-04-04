Amedspor hoca arayışında
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Amedspor hoca arayışında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amedspor hoca arayışında

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta sahasında Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışında yara alan Amedspor'da görevine son verilen Aykan Atik'in yerine gelecek teknik adam için arayışlar devam ediyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta sahasında Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışında yara alan Amedspor'da görevine son verilen Aykan Atik'in yerine gelecek teknik adam için arayışlar devam ediyor.

Sahasında Afjet Afyonspor'la 1-1 berabere kalarak Play-Off yarışında yara alan Amedspor'da teknik direktör Ayhan Atik'in görevine son verildi. Yönetimin hem bu sezon kalan maçları tamamlayacak hem de gelecek sezon takımı şampiyonluğa taşıyacak deneyimli bir teknik adam göreve getirmek istediği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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