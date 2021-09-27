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Amedspor havasını buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Amedspor havasını buldu

Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetine imza atan Amedspor, 4 maçta topladığı 9 puanla ligin zirvesine doğru tırmanışa geçti.

ANKARA (İHA) - Ankara Demirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetine imza atan Amedspor, 4 maçta topladığı 9 puanla ligin zirvesine doğru tırmanışa geçti.

TFF 2. Lig'de haftayı averajla ikinci sırada tamamlayan yeşil-kırmızı-beyazlı takımda bazı futbolcuların bireysel performanslarının yükselişi de devam ediyor. Anıl Şahin attığı golle takıma kritik 3 puanı kazandırırken, Mehmet Alaeddinoğlu asistlerine devam etti. Kaleci Kurtuluş da bundan önceki haftalarda sergilediği başarılı performansını Ankara'da da sürdürdü.

Ankara'dan mutlu bir şekilde dönen Amedspor, 2 Ekim Cumartesi günü Yeni Diyarbakır Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. - DİYARBAKIR

Amedspor havasını buldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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