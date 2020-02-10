Amedspor'da ilklerin haftası

10.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:25

Bundan önceki 21 maçta toplam 15 gol atabilen Amedspor, bu gollerin üçte birini Şanlıurfaspor filelerine gönderdi. Bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başaran Amedspor'da 4 gol kaydeden Üstün Bilgi de futbol hayatında ilk kez bu başarıyı yaşadı.



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligde kalma hesapları yapan Amedspor, deplasmanda 5-0 kazandığı Şanlıurfaspor maçıyla bir çok ilke imza attı. Bundan önceki 21 maçta rakip filelere toplam 15 gol bırakan Amedspor, ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı. Deplasmandaki ikinci galibiyetine imza atan Amedspor'da Şanlıurfaspor ağlarına 2'si penaltıdan olmak üzere 4 gol bırakan Üstün Bilgi de 16 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol kaydetme başarısını gösterdi.



Puanını 24'e çıkaran Amedspor, 23. hafta maçında 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'da Diyarbakır Stadında Sarıyer ile karşılaşacak. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA